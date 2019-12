Ahn Jae Hyun revela que perdió 10 kilos y dejo de comer por la angustia

El 11 de diciembre el periódico asiático Osen publicó una reveladora entrevista con el actor coreano Ahn Jae Hyun, quien actualmente se encuentra promocionando su nuevo kdrama “People With Flaw”.

No obstante, la conversación con el artista de 32 años giró en torno a cómo afrontó su proceso de divorcio de la también actriz Goo Hye Sun, con quien protagonizó en 2015 el dorama “Blood”, y que en setiembre pasado conmocionó a sus seguidores al revelar a través de Instagram una serie de incidencias al interior de su matrimonio, sugiriendo que su esposo le fue infiel con la actriz Oh Yeon Seo.

Otro momento, que también resultó impactante en la vida Ahn Jae Hyun fue la dramática muerte de su amiga, la estrella K-pop Sulli, ex integrante del grupo F(x), cuyo cuerpo sin vida fue encontrado por su mananger el pasado 14 de octubre.

Sulli y Ahn Jae Hyun eran amigos cercanos e incluso trabajaron juntos.

Ambas situaciones causaron un profundo impacto en la salud emocional y física del actor, quien en esos momentos se encontraban grabando el mencionado dorama.

“Yo peso unos 60 kg (133 libras), así que creo que perdí alrededor de 10 kg (22 libras) desde que comenzamos la primera filmación. No sabía la razón exacta. Simplemente, dejé de comer. No estoy muy enfermo en este momento, sin embargo. Sería una mentira decir que no fue difícil. Todo fue un desafío mental y físico".

Debido a las impactantes revelaciones que hacia Goo Hye Sun en su red social, los compañeros de Ahn Hye Sun y miembros de la producción de “People With Flaw”, se alejaron de él, aislándolo. Siendo captado deambulando solo por los sets de grabación.

Ahn Jae Hyun fue captado caminando solitario sin nadie que le hable durante las grabaciones de “People With Flaw”.

A pesar de estar en una situación tan complicada, el actor coreano decidió seguir para adelante y no caer en la depresión.

"Si dejaba todo y colapsaba, solo lastimaría al personal y al director que creyeron en mí hasta el final. No me rendiré hasta que terminemos el espectáculo hasta el final. Haré lo mejor que pueda hasta al final para que pueda mostrar más y más progreso”.