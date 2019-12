MONSTA X continúa brillando en Estados Unidos.

El grupo Kpop MONSTA X fue invitado a un evento exclusivo organizado por la marca de modas francesa Chanel con motivo de la presentación de “CHANEL N5 In The Snow”, un espacio dedicado a su campaña navideña e inspirado en su icónica fragancia No. 5.

PUEDES VER: MONSTA X lanzará primer álbum Kpop completamente en inglés

Durante dicha celebración, realizada el 10 de diciembre a las 10:00 p.m. en el The Standard High Line en Nueva York, Estados Unidos, los integrantes Kihyun, Shownu, I.M, Minhyuk y Hyungwon asombraron a los asistentes con las presentaciones de sus temas en inglés “WHO DO U LOVE?", “Play It Cool” y su más reciente éxito “MIDDLE OF THE NIGHT”, la canción principal de su próximo álbum “All About Luv”, el cual será el primer disco de un grupo Kpop cantado completamente en inglés.

MONSTA X se presentó en evento exclusivo de Chanel.

Imagen promocional del nuevo tema de MONSTA X "MIDDLE OF THE NIGHT".

Además de su participación en el evento, MONSTA X había realizado un exitoso espectáculo junto a NCT 127, Katy Perry, Camila Cabello, 5SOS, Why Don’t We y Lauv el 9 de diciembre en el Xcel Energy Center de Minneapolis como artistas partícipes de esa parada del “2019 Jingle Ball Tour”, la serie de conciertos de fin de año organizada por iHeartRadio.

Como parte de este mismo tour estarán actuando el 11 de diciembre en el Wells Fargo Center de Filadelfia junto a Halsey, Niall Horan, Lewis Capaldi, Lizzo, y de nuevo Why Don’t We y 5SOS.

Asimismo, se presentarán el 13 de diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York junto a Taylor Swift, The Jonas Brothers, Niall Horan, Dan + Shay, Lewis Capaldi y Fletcher, y volverán a compartir el escenario con Camila Cabello, Halsey, 5SOS, Lizzo.