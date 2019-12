Se agrava la polémica en torno al cantante Kim Gun Mo, al presentarse una segunda víctima que lo acusa de agresión física.

La joven identificada como “B” accedió a presentarse en una entrevista para el canal de YouTube del Instituto Garo Sero, a cargo del abogado Kang Yong Suk y el ex reportero Kim Yong Ho.

"Reuní el coraje para presentarme después de escuchar la historia de la primera víctima que experimentó una agresión sexual a manos de Kim Gun Mo”, declaró la presunta víctima quien además dijo sentirse mortificada por ver como el cantante es invitado constantemente a programa de variedades.

Las presuntas víctima de Kim Gun Mo relataron lo sucedido en el programa de YouTube del Instituto Garo Sero.

Según su relato, la agresión se habría producido en 2007. La joven quien también sería camarera de un bar-karaoke fue golpeada en repetidas ocasiones por el cantante.

“Traté de cubrirme la cara para no ser golpeado, pero como era un hombre y más fuerte que yo, no tenía control sobre la situación. No creo que esté cuerdo. Recuerdo sus ojos mientras él continuaba golpeándome. Debido a que alguien abrió la puerta, pude escapar y tomar un taxi al hospital”.

Informe médico que comprueba que la víctima B ingresó por emergencia al hospital.

Sin embargo, el dueño del local y el cantante la amenazaron para que no presente una denuncia policial. Incluso, hicieron correr el rumor de que era una persona problemática y por lo que le resultó difícil encontrar un trabajo.

“Aun así, tuve que comer, así que trabajaba en una panadería y una tienda de cómics", declaró en el programa emitido el 10 de diciembre.

De forma increíble, la primera víctima que denunció al cantante el pasado 8 de diciembre, dijo en una nueva entrevista realizada al día siguiente que había estado siendo acosada por personas que la acusan de armar un escándalo para buscar una compensación económica.

“Nunca he buscado dinero. Solo quiero una sincera disculpa y saber que nunca volverá a aparecer en la televisión”, declaró relatando que se siente indignada cuando ve al cantante en TV luciendo la misma camiseta de Batman que llevó el día que abusó sexualmente de ella.