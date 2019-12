Kim Soo Hyun dejará KeyEast Entertainment a finales de diciembre y fundará una agencia unipersonal.

El 11 de diciembre KST el medio coreano Newsen informó que el actor Kim Soo Hyun ha tomado la decisión de dejar su agencia KeyEast Entertainment a finales de diciembre, fecha en la que vencerá el contrato exclusivo que mantiene con esta.

En 2017 protagonizó "Real" una película de director Lee Sa Rang, quien estaría apoyándole en su nuevo proyecto.

Según el medio, esto respondería al deseo del actor de formar una agencia unipersonal, lo cual estaría siendo respaldado por su primo Lee Sa Rang, el director de “Real” (2017), película que protagonizó en 2017 junto a Sung Dong Il.

Además, conforme al informe, el próximo dorama que protagonizará Kim Soo Hyun, “Psycho But That’s Okay”, sería su primer proyecto bajo esta nueva compañía.

Por su parte, un representante de KeyEast ha respondido a Newsen, afirmando que aún se encuentran en conversaciones con el actor para la renovación de su contrato y que desconocen sus deseos de formar su propia compañía.

De concretarse su salida de la agencia, el también cantante y modelo estaría finalizando la relación laboral de 12 años que sostenía con esta.

¿Quién es Kim Soo Hyun?

Kim Soo Hyun es un cantante, modelo y actor surcoreano de 31 años. Debutó en 2007 bajo la agencia KeyEast y tuvo bastante aceptación por parte del público gracias a sus apariciones en algunas series y varios programas de entretenimiento.

Sin embargo, fue su interpretación del personaje Song Sam Dong del dorama “Dream High” (2010) lo que le convirtió en una de las estrellas masculinas más solicitadas del medio y le permitió iniciar una carrera como cantante.

Kim Soo Hyun como Song Sam Dong en "Dream High" (2010).

Además, ha protagonizado los doramas “The Moon That Embraces the Sun” (2012) junto a Han Ga In, “My Love From the Star” (2014) con la actriz Jun Ji Hyun y “The Producers” (2015) junto a Gong Hyo Jin y la idol IU.