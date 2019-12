El KBS Gayo Daechukje 2019, conocido también como KBS Song Festival, uno de los programas musicales Kpop de fin de año más esperados, se estará realizando el 27 de diciembre a las 7:50 pm KST en el KINTEX (Centro Internacional de Exposiciones de Corea) de Ilsan, Corea del Sur.

Los populares grupos BTS, GOT7, ITZY, MONSTA X, TWICE, NU’EST, Red Velvet y SEVENTEEN fueron anunciados el pasado 31 de octubre como la primera alineación de artistas que formarán parte del Gayo Daechukje.

Póster oficial del 2019 KBS Gayo Daechukje.

La participación de BTS en el festival fue la primera en ser confirmada.

MONSTA X participará en el Song Festival al igual que el año pasado.

Posteriormente, el 10 de noviembre se informó la presencia de los grupos NCT 127, NCT Dream, Stray Kids, The Boyz, TOMORROW x TOGETHER, Golden Child, MAMAMOO, ASTRO , EVERGLOW, Apink, N.Flying, GFriend, Oh My Girl, Cosmic Girls, y de las solistas Song Ga In y Kim Chung Ha, siendo confirmados un total de 24 artistas que formarán parte del espectáculo que durará más de 4 horas.

MAMAMOO participará del Song Festival 2019.

Además, se confirmó la participación de Irene de Red Velvet, Jinyoung de GOT7 y el comediante Shin Dong Yup como los anfitriones de esta edición 2019.

Anfitriones del Festival de la Canción 2019: Jinyoung de GOT7, Irene de Red Velvet y Shin Dong Yup.

Por el momento no se ha revelado la temática central del festival para este año.

Breve historia del KBS Gayo Daechukje

El Gayo Daechukje nació en 1965 como un evento de premiación de fin de año de la Korean Broadcasting System (KBS) en el que se reconocían a las dos canciones más importantes, tanto en categoría femenina como en masculina. En 2006 el formato fue cambiado y se suspendió la sección de premiación para dar paso a la celebración musical tal y como es conocida en la actualidad.

La edición del 2018 contó con un total de 30 artistas, entre los que estuvieron BTS, Wanna One, Red Velvet, SEVENTEEN, entre otros, quienes deleitaron al público con el tema “Una gran fiesta fantástica”.