Se agrava la controversia alrededor de la agresión física y el acoso laboral que sufrió Chaeyeon, vocalista del grupo K-pop BUSTERS, en el programa Tok! Tok! Boni Hani de la cadena EBS1TV.

Después de hacerse viral el video que muestra al cómico Choi Youngsoo golpear a la cantante de 15 años, al tiempo que se escucha la voz de Park Dong Geun, de 38 años, llamar “perra venenosa” a la adolescente.

A pesar de ello, un miembro de la producción del programa infantil intentó minimizar los hechos pidiendo que no se hagan especulaciones al respecto.

"Estamos lanzando un anuncio para aquellos que están preocupados después de ver el video en vivo ayer. La controversia no es cierta en absoluto. Le pedimos que ya no especule ni cause malentendidos".

Al mismo tiempo, la agencia Marbling EM que representa al grupo K-pop BUSTERS y por ende a Chaeyeon, también emitió un comunicado pidiéndole a la audiencia que no se preocupe por esas imágenes.

"Chaeyeon dijo que no había nada de qué preocuparse. Chaeyeon está en la escuela secundaria, y parece que la broma podría haber sido un poco dura. Lo vi, y pensé que también era duro. Pude ver cómo las personas que no conocen la situación podrían pensar fácilmente: "¿Qué es esto?" No tienes que preocuparte por eso".

Chaeyeon -vocalista de BUSTERS- fue agredida en el programa Tok! Tok! Boni Hani.

Sin embargo, la brutalidad de la agresión no fue pasada por alto por el fandom de BUSTERS, Beotchu, quienes se organizaron para que el hashtag #RespectChaeyeon, se convierta en tendencia mundial en Twitter.

#RespectChaeyeon se está volviendo tendencia mundial en Twitter.

Tras la presión surgida, el 11 de diciembre se anunció que los comediantes Choi Young Soo y Park Dong Geun, no aparecerían en el programa.

Horas después, se divulgó un nuevo video donde la cantante de 15 años es insultada por Park Dong Geun.

Ante este nuevo escándalo, la red EBS que gestiona Tok! Tok! Boni Hani emitió un comunicado reconociendo la agresión, y anunciando la separación de los dos conductores involucrados, además de que los programas donde ellos aparecen serán eliminados.

“Aceptamos la gravedad de la situación y asumimos la responsabilidad”, dice EBS en su comunicado.

La productora de Tok! Tok! Boni Hani acepta que hubo acoso sexual y agresión física.

De forma contraria, Choi Young Soo –quien golpeó a Chaeyeon- declaró que no hubo agresión y que solo la empujo.