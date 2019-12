El 11 de diciembre, la SBS emitió el segundo episodio del talk show “Because I Want to Talk”, conducido por Lee Dong Wook, continuando con la entrevista a su primer invitado Goo Yoo, quien reflexionó sobre sus temores y esperanzas para su vida y carrera.

Un segmento del programa presenta el viaje de pesca que realizaron Lee Dong Wook y Gong Yoo a la isla de Jeju. Esto después de que este último dijera que practicaba esa actividad cuando descansaba.

"Realmente me gusta pescar. Cuando tenía demasiados pensamientos y no podía dormir, intenté pescar y me ayudó mucho con mi salud mental".

En el viaje también participó el actor coreano Park Byung Eun, conocido por su participación en el exitoso dorama “Arthdal Chronicles”, quien expresó: “Creo que pescar es bueno porque no tienes que pensar”.

"Puede ayudar a sanar el vacío después de terminar un proyecto. Por eso creo que la pesca es una buena opción para los actores”, respondió el protagonista del Kdrama “Goblin”.

Gong Yoo: “Soy un tipo viejo”

A sus 40 años, Gong Ji Chul (nombre real de Gong Yoo) dice sentirse una persona mayor aficionada al baloncesto, contando una anécdota cuando asistió a un encuentro deportivo.

“Soy un tipo viejo al que le gustan los deportes […] Recientemente fui a San Francisco para ver un partido de la NBA en vivo y sentí como si mi corazón estuviera a punto de explotar tan pronto como entré en la arena. No soy bueno hablando inglés, pero me puse de pie, grité y hablé como si el jugador fuera mi amigo".

Gong Yoo captado asistiendo a un partido de la NBA.

Gong Yoo y “Train to Busan”

Como parte del dialogo que mantuvieron los tres actores, Park Byung Eun mencionó el éxito de la película de terror zombie “Train to Busan”, protagonizada por Gong Yoo.

"El disfraz y el maquillaje para 'Train to Busan' eran tan realistas que luché hasta la muerte a pesar de sabiendo que eran falsos. Usé toda mi fuerza para correr cuando me persiguieron", declaró el actor quien dijo no gustarle las películas de terror y no puede soportar verlas solo. No obstante, dijo sentirse orgulloso por el reconocimiento internacional que recibió la producción.

“Fue genial ver que el trabajo creado en Corea con nuestro esfuerzo fue animado y reconocido por Cannes, que puede verse como el hogar [de las películas]. Me di cuenta de que el estado de las películas coreanas había cambiado y me sentí orgulloso de ser un actor coreano”, declaró.