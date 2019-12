Xiumin de EXO está siendo vinculado sentimentalmente con la actriz musical Choi Soo Jin, luego de que el periódico coreano Ajunews, publicará el 10 de diciembre, un artículo relatando una cita romántica entre ambos en un conocido café de Gyeongsang, en Corea del Sur.

El medio informó que el vocalista de EXO y la actriz se encontraban juntos en un conocido café del distrito de Namhae, siendo reconocidos por el personal. Uno de estos publicó una fotografía en su cuenta de Instagram.

El camarero compartió la imagen donde se ve una mesa con dos tazas, junto a la leyenda explicativa: “Xiumin de EXO acaba de irse".

Fotografía publicada por un camarero asegurando que Xiumin de EXO había estado en el local.

Casi al mismo tiempo, la actriz Choi Soo Jin, hermana de la estrella K-pop Sooyoung del grupo SNSD, publicaba en sus stories de Instagram una imagen de la misma cafetería dando a entender que acaba de estar ahí.

La actriz Choi Soo Jin publicó esta fotografía del local donde ser reportó minutos antes que había estado Xiumin de EXO.

La coincidencia en estos detalles descritos por el artículo de Ajunews provocó una ola de comentarios de fans en la principal red social asiática, Weibo.

Algunos internautas opinaron que no sería raro que Xiumin y Choi Soo Jin se hubieran acercado debido a que ambos han compartido mucho tiempo juntos al actuar en la obra musical de corte militar “The Promise Of The Day”, estrenada en setiembre de este año.

En la mencionada producción también participan otros idols K-pop como Lee Sung Yeol del grupo INFINITE y el actor Kim Min Suk, conocido por los doramas “The Lost Card” de tvN, y “Almost Touchig” de KBS2.

Sobre la cita de Xiumin y Choi Soo Jin la agencia SM Entertainment que representa a EXO no ha emitido ningún comunicado desmintiendo o confirmando que se encuentren en una relación romántica.

Finalmente, después de la publicación del artículo de Ajunews, la actriz (quien es 4 años mayor que el idol) eliminó su publicación, acción que aumentó más aun los rumores.