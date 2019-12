El 10 de diciembre, la cantante y bailarina Chan Mi, del quinteto femenino de K-pop, AOA, participó de una reveladora entrevista en el programa “Sad Adult Life” de la cadena KBS2TV’s, donde expresó sus temores con respecto a su futuro.

"Estoy preocupada por envejecer como un ídolo. No sé cuándo comenzar a prepararme para el futuro”, expresó la cantante, quien debutó con el grupo Kpop en 2012, bajo la dirección de la agencia FNC Entertainment, la misma que maneja agrupaciones como FTISLAND, SF9, CNBLUE y Juniel.

Chanmi es bailarina, rapera, vocalista y maknae del grupo K-pop AOA.

Asimismo, Chanmi (otra forma de escribir su nombre) reveló que hubo momentos en los que no tenía dinero, situación que le resultó muy angustiante.

“Como ídolo, hubo un breve momento en el que no estaba ganando dinero, pero tenía mucho de gastos. Eso me hizo preguntarme, en el futuro, cuando hay un período más largo en el que no estoy ganando dinero, ¿qué voy a hacer? ¿No debería estar preparado para eso? Pensé mucho en eso".

Aunque, la preocupación de Chanmi sobre la longevidad de su carrera parecer ser prematura, teniendo en cuenta que la idol K-pop solo tiene 24 años, existen otros artistas que a los 30 años ya han logrado amasar grandes fortunas no limitando sus actividades a la música, e invirtiendo sus ingresos en bienes raíces, moda, y empresas de servicios.

Citando como ejemplo se encuentra G-Dragon, líder de la agrupación Big Bang, la cantante solista IU y los integrantes de grupos famosos como BTS y BLACKPINK.

Estas celebridades coreanas fueron incluidas en la lista de los 30 idols K-pop con el mayor patrimonio neto del 2019, realizado por el portal Seoulz.