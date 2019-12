Shahrukh Khan: “Me sentiría solo y triste si dirijo una película”

El llamado ‘Rey de Bollywood’ Shahrukh Khan brindó una reveladora entrevista al programa “Talking Movies” de la BBC, donde expresa sus motivaciones para rechazar la idea de convertirse en director de cine.

Para el actor de 54 años, la dirección de una película resulta ser un trabajo muy solitario y demandante.

PUEDES VER: Shahrukh Khan causa sensación con foto junto a Dua Lipa

"Ser una estrella ya me ha convertido en alguien solitario", expresó Shah Rukh Khan.

“Estás jugando a ser Dios. Al hacer una película, le dices a los actores cómo actuar, eliges los diálogos, haces el guion, lo vendes al público, vas a los cines, editas en salas oscuras. Cuando sale la película, estás entre el éxito y el fracaso. Creo que ser director es un trabajo extremadamente solitario”.

Asimismo, SRK dice sentir temor de que al dirigir una película su vida familiar se vea afectada y que siendo actor ya encuentra un balance entre soledad y felicidad.

“Siempre me preocupa que, si me convierto en director, realmente me sentiré solo y cada vez más alejado de la forma de vida habitual. Ser una estrella ya me ha convertido en alguien solitario. Ahora mismo me siento solo y feliz. Si me convierto en director, puedo volverme solitario y triste”, agregó.

Shah Rukh Khan señala que el trabajo de un director de Cine es como jugar a ser Dios.

PUEDES VER: Shah Rukh Khan emocionado por la increíble sorpresa que le dieron por sus 54 años

No obstante, Shah Rukh Khan también se confiesa un fan del director Christopher Nolan, quien dirigió “Batman: el caballero de la noche” y “Dunkerque”. En ese sentido, el actor no descarta la idea de dirigir una película de acción.

"Me gustaría dirigir una película de acción. Quiero crecer y ser Christopher Nolan. Pero no sé si tengo el sentido común. El gran problema conmigo es que no sé cuándo decir ok. Y el gran trabajo del director es un rollo, cámara, acción, corte, ok. No se cómo decir ok. Siento que puede ser mejor o fue lo suficientemente bueno. Así que soy un poco cauteloso de ser director”.

"Siempre me preocupa que si me convierto en director, realmente me sentiré solo", expresó el llamado ‘Rey de Bollywood’.

Sobre su próximo proyecto, SRK dice estar tomándose su tiempo para elegir el papel correcto y evitar un fracaso.