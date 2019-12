Youngjae de GOT7 lanza fuerte advertencia contra fans sasaeng

Youngjae de GOT7 no les teme a las fans sasaeng y les ha lanzado un contundente advertencia para que le dejen tranquilo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Choi Youngjae, integrante del grupo Kpop GOT7, publicó una contundente advertencia dirigida a las fans sasaeng, quienes no dejan de acosarle con incesantes llamadas y mensajes a través de las redes sociales.

PUEDES VER: GOT7: JB preocupa a seguidores al revelar frágil estado emocional

Youngjae se cansó de sasaengs y les lanzó una contundente advertencia.

El mensaje, según el portal AllKpop, es traducido de la siguiente manera:

“Por favor, ya sean coreanos o extranjeros, dejen de llamarme. Si no quieren verme volverme realmente loco. Siguen llamando a todas horas del día, sin importar si es de día o de noche, así que no puedo dormir y me voy a volver loco".

El cantante de 23 años evidenció el difícil momento que está pasando por culpa de las acosadoras y no dudó en cuestionar las justificaciones que usan para intentar comunicarse con él.

“¿Preocupación? ¿Me envían un mensaje de texto, me envían mensajes de KakaoTalk y me llaman porque están preocupados por mí? Eso me da más estrés y me vuelve más loco, así que basta”, afirmó de manera categórica el vocalista principal de GOT7.

Youngjae, al igual que los demás idols, es acosado y agredido por fans sasaengs.

Cabe resaltar que dentro de la cultura popular coreana el término sasaeng se usa para definir a los fanáticos obsesivos de los idols del Kpop o las figuras públicas en ese país. Estos personajes se caracterizan por acechar y realizar actos extremos, invadiendo constantemente la privacidad de los famosos.

Además, es importante señalar que Youngjae ha tratado de luchar contra el acoso a los largo de los años, lanzando un primer comunicado en 2016.

Sin embargo, conforme pasaron los años el acoso siguió creciendo, por lo que cada nueva publicación que fue haciendo sobre el tema fue tornándose más tajante, siendo el siguiente mensaje una de las últimas advertencias que hiciera el año pasado:

“He intentado decir esto de modo educado varias veces, pero no me escucháis. De ahora en adelante recopilaré imágenes y mensajes. Por favor, aseguraros de que mi cuenta de Instagram no esté repleta de mensajes así”.