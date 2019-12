GOT7: JYP Entertainment respalda pedido de Youngjae contra sasaengs

El 10 de diciembre Youngjae, del grupo GOT7, realizó un alarmante llamado en su cuenta de Instagram, denunciando el constante acoso que sufre él y sus compañeros del grupo K-pop de parte las sasaengs, nombre con el que se designa a los fans obsesivos y acosadores.

“Por favor, si eres coreano o extranjero, deja de llamarme. Si no quieres verme enloquecer. Sigues llamando a todas horas, sin importar si es de día o de noche, así que no puedo dormir y me voy a volver loco”.

Post de Youngjae de GOT7 expresando su angustia por acoso de sasaengs. 10 de diciembre 2019. Captura Instagram

El post de Instagram causó una reacción inmediata entre su fandom, conocido como IGOT7 o AhGaSe, generando el hashtag JYPE_Protect_GOT7 en Twitter, con el objetivo que la agencia que maneja a la agrupación, JYP Entertainment tome medidas para protegerlos.

El fandom de GOT7 creo un hashtag especial para exigir a JYP Entertainment que proteja a sus idols.

GOT7: la respuesta de JYP Entertainment

El severo mensaje emitido por Choi Young Jae (nombre real del cantante) y el pedido del fandom de GOT7, empujo a que la agencia emita un comunicado anunciando medidas para proteger la privacidad de los siente integrantes.

"Hemos descubierto circunstancias de comportamientos ilegales, como averiguar la información personal de nuestros artistas y comerciar ilegalmente o difundir la información y contactarlos constantemente. Estamos anunciando que tomaremos todas las medidas legales posibles basadas en acciones civiles y penales leyes sin clemencia contra los comportamientos ilegales antes mencionados”.

Asimismo, JYP Entertainment hizo un llamado para que el fandom de GOT7 aporte información relevante que contribuya a la seguridad de los idols.

“Pedimos a los fanáticos que nos informen activamente sobre el tema (fan@jype.com), y haremos todo lo posible para proteger a los artistas de nuestra agencia".