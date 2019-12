Minho y Sulli: La amistad que pudo ser algo más

El cantante y actor coreano Choi Min Ho celebra el 9 de diciembre un año más de vida, mientras continua su servicio militar en la infantería de marina de Corea del Sur.

Sus deberes patrióticos lo mantuvieron alejado, cuando su amiga de años, Sulli falleció trágicamente el 14 de octubre pasado, en circunstancia que aún no han sido resueltas, pero que apuntarían a un suicidio provocado por una fuerte depresión a causa del acoso del cual era víctima la idol K-pop.

SHINee: Minho se enlistó en enero del 2019 al servicio militar en la infantería de marina

La relación entre Sulli y Minho inició cuando ambos eran niños y se fortaleció cuando se convirtieron en figuras relevantes de la industria del entretenimiento coreano, KBiz. Ella como integrante de la agrupación F(x) y él en la boyband SHINee.

“Siempre pensé en Sulli como una hermana pequeña porque la vi desde que estaba en la escuela primaria y entrenando en la misma compañía de gestión como estoy”, declaraba por aquel entonces el actor de 21 años.

Minho de SHINee y Sulli de F(x) protagonizaron juntos el kdrama "To The Beautiful You”

Minho y Sulli: los incómodos besos entre ambos

El 26 de abril del 2012, el director Jun Ki Sang anunció que el nuevo dorama “To The Beautiful You” (versión coreana de Hana Kimi), sería protagonizada por Sulli y Minho.

Meses después, en agosto, durante la conferencia de prensa para presentar el Kdrama, el actor (quien también es llamado ‘Frog Prince Minho’) sorprendió al revelar lo nervioso que se sentía por las escenas románticas con Sulli.

A pesar de la confianza que exudaba su personaje para Choi Min Ho no lograba concentrarse y permitir que le salga natural los besos con la modelo y actriz.

“Tuvimos que filmar 15 veces la escena del beso. No sabía cómo hacerlo […] Necesitaba algo de confianza. Fue bastante incómodo al principio, pero después de 10 veces, Sulli se sintió realmente cómoda y no hizo gran cosa al respecto. Así que traté de seguir su ejemplo".

Sulli también dijo sentirse inquieta y alegó que le tomó de sorpresa leerlas sobre estas escenas en el guion.

"No es que no me gusten las escenas de besos. Estaba un poco nerviosa antes de grabar. Luego dije: 'Oppa, no sabía que teníamos una escena de besos”.

Minho y Sulli: El nacimiento de ‘MinSul’

A medida que avanzaban las grabaciones y la historia de amor se desarrollaba en “To the Beautiful You”, en la vida real el actor e idol confesó que también comenzó a sentir algo.

“Con el proyecto y las escenas de rodaje juntos, nos hemos acercado mucho […] Ahora que la veo todos los días, definitivamente puedo sentir algunos sentimientos románticos como lo haría el personaje".

La química que mostraban hizo que los seguidores de la producción comenzaran a crear historias basadas en ellos, apodándolos como ‘Minsul’.

Aunque las especulaciones continuaron meses después de dejar de emitirse el dorama, nunca llegó a confirmarse que realmente se hubieran dado una oportunidad como pareja.