MONSTA X lanzará primer álbum Kpop completamente en inglés

Los chicos de MONSTA X han anunciado su regreso con un álbum completo en inglés, lo que les convertirá en el primer grupo del Kpop en realizar semejante proeza.

El 05 de noviembre el grupo Kpop reveló en su cuenta oficial de Twitter que su nuevo disco, denominado All About Luv, será lanzado el próximo 14 de febrero del 2020.

Grupo anuncia su nuevo álbum "All about Luv".

All About Luv será un regalo de MONSTA X para todas sus fans por el día de San Valentín, según declararon para el medio estadounidense “METRO”: “¡Estamos muy entusiasmados con nuestro nuevo álbum en inglés! Es un regalo de San Valentín para todos nuestros Monbebe que están a nuestro lado día y noche”.

Imagen oficial de "All About Luv", el nuevo disco de MONSTA X (Starship Entertainment).

Con respecto a su contenido, se sabe que contará con 11 canciones entre las que figuran sus anteriores lanzamientos “LOVE U”, “SOMEONE’S SOMEONE” y dos versiones de “WHO DO YOU LOVE?”, la original que es cantada junto al rapero marroquí French Montana y un remix trabajado junto al cantante will.i.am de Black Eyed Peas.

Asimismo, presentará 7 temas nuevos entre los que destaca “MIDDLE OF THE NIGHT”, la canción principal que acaba de ser lanzada (06 de diciembre) en las plataformas digitales Spotify, iTunes, Apple Music, etc., y que ya cuenta con un video musical en YouTube.

Con respecto a “MIDDLE OF THE NIGHT”, es importante mencionar que ha generado bastante revuelo en Monbebe (fans de MONSTA X) ya que aún se puede escuchar la voz de Wonho, quien saliera de manera abrupta del grupo tras verse involucrado en un escándalo de deudas.

Imagen promocional del nuevo tema de MONSTA X "MIDDLE OF THE NIGHT".

Según trascendió, el álbum fue grabado antes de su salida del grupo, por lo que se decidió incluirlo dentro de las canciones mas no en las imágenes promocionarles de este.