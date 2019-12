JB, líder del grupo Kpop GOT7, ha publicado una historia en Instagram que ha alarmado a sus miles de seguidores.

El 05 de diciembre, Im Jae Beom, conocido por su nombre artístico como JB, publicó en su cuenta personal de Instagram una historia con la leyenda “Quiero ser feliz”.

Fans capturaron publicación que JB hizo en Instagram.

El mensaje ha preocupado a sus miles de seguidores, quienes, a raíz de una declaración que el líder de GOT7 hizo en un programa, vienen sospechando que estaría pasando por un mal momento emocional.

Con respecto a esto último, durante una entrevista para StudioK, JB señaló lo siguiente: “Siento que necesito despertarme un poco porque, si sigo viviendo mi vida aún sin saber qué día es hoy, podría caerme más tarde”.

Debido a estos dos episodios, sus seguidores han tratado de mostrarle su apoyo a través de las redes sociales.

Haciendo uso del hashtag #WeLoveJaeYouJaebum, AhGaSes (fans de GOT7) de todo el mundo han compartido mensajes en los que señalan virtudes del cantante, los motivos por los que le admiran y lo que él significa para ellos.

Ahgase muestra su apoyo a JB.

Por otro lado, muchos fans han señalado que tanto el líder como los demás integrantes de GOT7 deberían tomarse un descanso de sus actividades.

GOT7 ha tenido una agenda debido a sus constantes presentaciones en los eventos de fin de año.

Como se sabe, JB, Mark, Jackson, Youngjae, Yugyeom, Jinyoung y Bambam, miembros de la agrupación, han tenido una agenda bastante recargada debido a las promociones de su último comeback “You Calling My Name” y sus participaciones en los numerosos eventos de fin de año que se realizan en el K-pop.