BTS supera a The Rolling Stones y se convierte en el grupo con la gira mundial más exitosa del 2019

BTS acaba de hacer historia al convertirse en el grupo con la gira mundial más lucrativa del 2019, superando a la leyenda británica del rock The Rolling Stones.

Según el informe de fin de año publicado por la revista estadounidense Billboard, el tour mundial del grupo Kpop BTS, ‘Love Yourself: Speak Yourself’, recaudó un total de 196.4 millones de dólares y atrajo a un total de 1.6 millones de asistentes en los 42 shows que brindaron en todo el año en 20 ciudades de Asia, América y Europa.

BTS en su gira mundial "Love Yourself: Speak Yourself".

La cifra obtenida por los idols del Kpop los ubicaron en el primer lugar de los tours mundiales de grupos con mayor recaudación del 2019, muy por encima de los consolidados The Rolling Stones, KISS, Metallica, Spice Girls, Backstreet Boys y New Kids On The Block.

Además, se ha posicionado como el tercer tour con mayores recaudaciones en general, sólo por debajo de Ed Sheeran y P!nk y rompió un récord en Billboard Boxscore al alcanzar el puntaje de fin de año más alto jamás registrado dentro de las 40 giras más importantes realizadas por actos que no son en inglés.

El tour de BTS, ‘Love Yourself: Speak Yourself’, comenzó el 4 de mayo del 2019 con una serie de 6 conciertos en Estados Unidos y pasó por diversas ciudades de Brasil, Inglaterra, Francia, Japón, Arabia Saudita, hasta llegar a su parada final, realizada el 29 de octubre en su natal Corea del Sur.

Cabe resaltar que con ‘Love Yourself: Speak Yourself’ BTS se convirtió en el primer grupo Kpop en brindar un concierto en el mítico estadio Wembley de Inglaterra. Por si fuera poco vendieron todas las entradas cada una de las dos noches en las que se presentaron, hazaña lograda hasta la fecha sólo por otras 11 estrellas, entre las que figuran Queen, Michael Jackson, Madonna y Eminem.