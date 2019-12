Park Bo Young deja su agencia Fide Spatium después de más 10 años

La actriz coreana Park Bo Young puso fin a la relación laboral de más de 10 años que tenía con la agencia Fide Spatium.

El 05 de diciembre KST, la agencia surcoreana Fides Spatium confirmó que la actriz del popular dorama “Strong Woman Do Bong Soon” decidió no renovar el contrato exclusivo que había firmado con ellos hace más de 10 años.

Actriz Park Bo Young deja Fides Spatium.

A través de un comunicado oficial, la compañía declaró lo siguiente:

“Después de una larga discusión con Park Bo Young, quien ha estado junto con Fides Spatium durante más de 10 años, acordamos poner fin a nuestra gestión [de sus asuntos]. Elegimos respetar la decisión de Park Bo Young, quien creció junto con nuestra agencia y compartió nuestros altibajos, y tal como lo hemos hecho hasta ahora, continuaremos apoyando sinceramente a Park Bo Young en el futuro”.

Por último, agradecieron a la actriz por la confianza que depositó en ellos durante todo el tiempo que trabajó bajo la marca y pidieron a los fans su apoyo incondicional a los proyecto futuros de su expatrocinada.

Por su parte la actriz no se pronunciado sobre el hecho y se desconoce cuál sería su futuro dentro de la industria del entretenimiento, pese a que es una de las estrellas más destacadas de Corea del Sur.

¿Quién es Par Bo Young?

La actriz, cantante y modelo Park Bo Young nació el 12 de febrero de 1990 en Jeungpyeongeup, Corea del Sur. Debutó en el 2006 en “Secret Campus”, una comedia escolar de la EBS en la que también participó Lee Min Ho.

Bo Young debutó en el 2006 como parte del elenco del dorama "Secret Campus", en el que también actuó Lee Min Ho.

Es una de las estrellas más aclamadas de esta última década. Ha protagonizado la película taquillera “On Your Wedding Day” (2018) y algunos de los doramas más exitosos de la década como “Oh My Ghost” (2015) y “Strong Woman Do Bong Soon” (2017).

También ha participado en las bandas sonoras de varias películas y ha actuado en los videos musicales de artistas como IU, SPEED y el exgrupo BEAST.