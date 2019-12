Fans de GOT7 exigen disculpas públicas por humillación al grupo en los MAMA 2019

La gala de los Mnet Asian Music Awards 2019 –celebrada el miércoles 4 de diciembre en Japón- se encuentra en medio de una polémica por el reclamo que viene realizando el fandom del grupo K-pop GOT7.

A través de Twitter, IGOT7/AhGaSe (dos nombres con los que se conoce a los seguidores de la agrupación) resaltan hasta 3 momentos en que sus idols fueron maltratados por los organizadores de los MAMA 2019.

El primero de ellos fue durante una entrevista realizada en la red carpet por un reportero de AP que habría intentado causar la molestia de los integrantes al compararlos con BTS, quienes lograron un All Kill Daesang, es decir, llevarse los premios más importantes de los 2019 Mnet Asian Music Awards.

El periodista preguntó: Así que, ¿quieren ganarle a BTS?, rápidamente BamBam tomó la palabra alegando: No, no, somos amigos. Tras él, Jackson agregó: No hay competencia, el K-pop es todo sobre amor y apoyo.

El clip (publicado en la cuenta de Twitter de la agencia AP) se hizo viral y el fandom de GOT7 empezó a mostrar su disconformidad etiquetando al medio noticioso, quienes procedieron a eliminar el tweet, y colocar una disculpa alegando que la eliminación se debía a que el nombre del grupo estaba mal escrito, situación que fue calificada como mentira por AhGaSe.

MAMA2019: La agencia que entrevistó a GOT7 eliminó el video.

El segundo momento fue cuando se les enfocó anunciando el premio World Performer, etiquetándolos como MONSTA X, grupo que resultó ganador.

En el clip se observa a Mark darse cuenta del error y mirar a una de las cámaras señalando que estaba mal.

Finalmente, el tercer momento y que provocó la molestia mundial de IGOT7 se debió a que Mnet retiró el video de la actuación brindada por el grupo en el escenario, para después poner un video resumen de su participación en la ceremonia, algo que no realizó con otras agrupaciones.

La situación resultaba más compleja debido a que la presentación de GOT7 en los MAMA 2019 estaba siendo tendencia en Naver, el principal portal de Internet de Corea del Sur.

Rápidamente el fandom creo los hashtag #MNET_REUPLOAD_GOT7_VIDEO, #MNET_APOLOGIZE_TO_GOT7, #GOT7DeservesBetter_mnet, #IGOT7_PROUD_OF_GOT7. De estos, los dos primeros se lograron colocar como trending topic mundial.

Fans de todo el mundo enojados con Mnet por maltrato a GOT7

GOT7 presentó su nuevo mini álbum “Call My Name”

El grupo Kpop marcó su regreso a la música y se volvió trending topic en redes sociales por logro récord en ventas con su décimo mini álbum “Call My Name”, cuyo single principal es "You Calling My Name”.

El single alcanzó 1.563.319 millones de visualizaciones en YouTube, en sus primeras 5 horas de lanzado. Además GOT7 se convirtió en el primer grupo de JYP Entertainment en vender más de 100 mil copias del mini álbum en el primer día, estableciendo un nuevo récord de ventas en Itunes, además de posicionarse en el primer lugar de 24 países.