La esperada presentación de TWICE en los Mnet Asian Music Awards 2019 guardaba como sorpresa la inclusión de la voz de Mina, quien actualmente se mantiene alejada de las actividades de la agrupación.

La voz de la cantante K-pop se pudo escuchar en los versos en inglés de “Feel Special”, tema que fue lanzado el 23 de setiembre del 2019, y que hasta el momento ya cuenta con 141.228.666 millones de visualizaciones en YouTube.

Mina, de 22 años, anunció en julio de este año que no participaría de la gira mundial de TWICE llamada “TWICELIGHTS” por atravesar serios problemas de salud mental.

En un comunicado emitido por JYP Entertainment se informó que “Mina está luchando con ansiedad extrema e inseguridad para actuar en el escenario”.

Unas semanas después, en agosto, la agencia informó que Mina tras consultar con diversos especialistas recibió el diagnostico final de trastorno de ansiedad continua, por lo que pausaría de sus actividades en pro de su salud.

En ese contexto, resultó muy conmovedor para ONCE, nombre que recibe su fandom, escuchar la voz de “Minari”, (como también es llamada de forma cariñosa), durante la presentación de TWICE al inicio de la tercera parte de los MAMA2019.

“Mina dejó grabaciones en inglés para la presentación de TWICE, a la hora de cantar siempre son nueve y no importa lo que esté pasando, tal como lo dice Mina “si ONCE está con nosotros, todo estará bien”, escribió una seguidora en Twitter.

De igual forma, los seguidores de la agrupación kpop celebraron que esta se llevará tres premios en las categorías “World Fans Choice”, “Best Performance Female Group” y “Favorite Female Artist”.