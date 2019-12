MAMA 2019: La pelea entre RM y Suga de BTS que ARMY no podrá olvidar

Mnet Asiacn Music Awards 2019 (MAMA 2019), los premios anuales más importantes en el Kpop, han terminado. Con 9 trofeos, entre los que figuran los cuatro Daesang, BTS se ha coronado como su gran ganador y el indiscutible rey de los artistas de esta generación.

El glamour de los Bangtan Boys en la alfombra roja, sus poderosas presentaciones y los premios que ganaron han dejado hermosos recuerdos en sus seguidoras ARMY; sin embargo, un incidente entre RM y Suga ha generado las más hilarantes reacciones.

BTS arrasó con los premios Daesang en los MAMA 2019.

¿Qué pasó entre RM y Suga?

Hasta antes de conocerse los ganadores de los premios más codiciados de la noche (los Daesang a Song of the Year y Artist of the Year), BTS ya había recibido dos Daesang (Album of the year y Worldwide Icon of the Year) y otros cinco reconocimientos más.

Cuando fueron anunciados como ganadores de Song of the Year (por su tema “Boy With Luv”), los chicos fueron muy emocionados a dar su discurso de agradecimiento.

Presididos por Jin, BTS dijo: “Hemos recibido este premio Song of the Year nuevamente gracias al ARMY. Me gustaría darle mi agradecimiento a nuestro ARMY. Realmente trabajamos duro para hacer buenas canciones. Vamos a volver con un buen álbum la próxima vez también”.

Jin agradeció por el Daesang a "Song of the Year".

Poco después fueron coronados con el último y el premio más importante de la gala: el Daesang a Artist of the Year.

En esta oportunidad, las palabras estuvieron a cargo de Suga

Suga durante el discurso de agradecimiento por el Daesang a Artist of the Year.

El rapero, cuyo nombre real es Min Yoon Gi, comenzó diciendo: “Muchas gracias, ARMY. En serio, 2019 fue un año de lucha furiosa con trabajo duro. El año pasado en MAMA, los miembros se quejaron, y corrimos a lo largo del año con el pensamiento de que deberíamos hacerlo bien; que hagamos lo mejor que podamos. Muchas gracias por la gran cantidad de amor que nos has dado”.

Además, agregó: "Es así, mirando hacia atrás, incluso si, en ese momento, es tan difícil y el mundo se siente a punto de colapsar, cuando el tiempo pasa, se convierte en un momento que se puede mirar hacia atrás con una sonrisa. Nosotros, a través del año pasado, nos hemos vuelto más fuertes. Gracias ARMY”, y tomó una pausa para poder continuar.

Sin embargo, en ese momento Kim Nam Joon, más conocido como RM, quiso tomar el micrófono. El sorprendido Suga se aferró a este y tuvo un inusual gesto en su rostro, desatando hilarantes reacciones de sus compañeros Jungkook y V que fueron captadas por las cámaras principales de los MAMA 2019 e inmortalizadas y compartidas a través de las redes sociales por las divertidas ARMY.

Fans se divierten con incidente protagonizado por RM y Suga.

Las cámaras captaron a V y Jungkook riéndose de sus amigos.

Finalmente RM consiguió tener el micrófono y dirigió las últimas palabras de la noche a todo el equipo que trabajó para hacer posible los MAMA 2019:

“Y para aquellos que presentan el evento, todos los fans que vieron, artistas, personal y fiestas relacionadas en la parte posterior este año, también, ustedes han trabajado duro. Has trabajado tan duro (...). Ah, tenemos que trabajar duro también, tenemos que brillar también. En verdad, todos aquellos de ustedes que han velado por nosotros, han trabajado duro, y el próximo año también, por favor, cuiden de nosotros. ¡Por favor, sean saludables y felices! ¡Gracias!".