MAMA 2019: BTS se convierte en la primera agrupación en hacer All Kill Daesang

BTS está escribiendo un capítulo aparte en la historia del Kpop.

Los chicos de BTS se llevaron todos los Daesang en los MAMA 2019, logrando su segundo All Kill Daesang en menos de una semana y el segundo en la historia del Kpop.

BTS arrasa con los Daesang de los MAMA 2019.

El primero había sido alcanzado por ellos mismos el 30 de noviembre KST en los Melon Music Awards 2019.

Por si fuera poco, el grupo ganó en todas las categorías en las que estaba nominado, llevándose un total de 9 premios en una sola edición a la par que se convertían en los más galardonados de los MAMA y en el artista con más Daesang de la historia del Kpop.

Lista de todos los premios que BTS recibió en los MAMA 2019

Best Music Video

Best Male Group

Favorite Male Artist

World Fans Choice

Best Performance Male Group

DAESANG

Artist of the Year

Album of the Year: Map of the soul: persona

Song of the Year: “Boy With Luv”

Worldwide Icon of the Year

Además, el integrante Suga se llevó un reconocimiento aparte en la categoría Best Collaboration por su tema “Song Request” junto a Lee Sora.

BTS

Aquí te presentamos algunos de los récords que acaba de alcanzar BTS

Primer artista en tener All Kill Daesang en la historia de los Melon Music Awards (30 de noviembre) y los Mnet Asian Music Awards (04 de diciembre)

Primer artista en tener dos All Kill Daesang en un mismo año

Artista con más Daesang en los MAMA

Artista con más Daesang de la historia, con un total de 37 premios de este tipo hasta la fecha