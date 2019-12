Los 10 actores de doramas más populares en 2019

La industria del entretenimiento en Corea del Sur, KBiz, se alimenta en especial de sus producciones cinematográficas y televisivas, siendo los doramas o kdramas, los que más fama internacional obtienen.

Con ese objetivo, Gallup International Voting Association realizó una encuesta online para conocer a los actores coreanos de estas producciones que resultan ser los favoritos del público.

10. Jun Ji Hyun en ‘Kingdom’ de Netflix

A pesar de atravesar una pausa de 4 años, la actriz de “The Sassy Girl”, sigue presente en la imagen del publico coreano que no olvida sus participaciones en producciones exitosas como “Super Theft”, “Why Taking You” y “The Legend of the Blue Sea”.

En ese contexto, cuando se anunció en noviembre del 2019 que Jun Ji Hyun aparecería en la segunda temporada de "Kingdom" de Netflix, las redes sociales asiáticas ‘explotaron’ tratando de averiguar más detalles de su participación en el dorama antes de su estreno en 2020.

Jun Ji Hyun participarí en la segunda temporada de ‘Kingdom’ de Netflix.

9. Song Joong Ki en ‘Arthdal Chronicles’

A pesar del escándalo y preocupación que ocasionó su sorpresivo divorcio de la actriz Song Hye Kyo, el actor coreano logró recuperar el favor de sus seguidores por su actuación en el drama de fantasía ‘Arthdal Chronicles’ producido por tvN, cuya tercera parte finalizó su emisión en setiembre pasado.

El actor se convirtió en una de las estrellas más famosas de la ola Hallyu tras protagonizar el dorama bélico “Descendants of the Sun”, en 2016.

8. Choi Soo Jung en “My Only One”

El actor de 56 años cuenta en su haber con una larga trayectoria en producciones históricas o de temática familiar. Su último trabajo fue en el kdrama romántico – familiar “My Only One” de KBS2, cuya emisión finalizó en marzo del 2019.

El actor Choi Soo Jung participó en dorama familiar “My Only One".

7. Goo Doo Shim en “When the Camellia Blooms”

La veterana actriz es otro rostro querido por el público, al mostrar su versatilidad actoral con papeles atípicos en películas como Jealousy (1983), My Mother, the Mermaid (2004), Family Ties (2006), [11] y Good Morning President (2009).

Este año, regresó con el dorama romántico “When the Camellia Blooms” (Cuando florece la camelia) protagonizado por la actriz Gong Hyo Jin.

Goo Doo Shim , regresó con el dorama romántico “When the Camellia Blooms”

6. Lee Soon Jae en “Legal High”

Otro actor senior que continúa asombrando a la audiencia con su actuación. En 2019, estrenó dos doramas “Legal High” de jTBC, y “Cheap Cheonllima Mart” de tvN.

5. Song Hye Kyo en “Encounter”

Tras una pausa de tres años la actriz –su último proyecto fue “Descendants of the Sun” del 2016, que originó su romance y posterior matrimonio y divorcio con Song Joong Ki-, la actriz regresó con dos proyectos. El primero el dorama romántico de tvN “Encounter”, cuya emisión terminó en enero de este año, y la película “Anna” a estrenarse en 2020.

4. Gong Yoo en “Kim Ji Young Born 1982”

El protagonista de “Goblin” este año no participó de ningún dorama, no obstante, se mantuvo activo al estrenar dos películas, el primero el drama “Kim Ji Young Born 1982”, junto a la actriz Jung Yoo Mi. Y la cinta de ciencia ficción “Seo Bok” con Park Bo Gum.

3. Park Bo Gum en “Encounter”

El actor de 26 años se robó los corazones de la audiencia con el dorama protagonizado junto a Song Hye Kyo, además de estrenas una película junto a Gong Yoo.

Park Bo-Gum es un actor, modelo y presentador surcoreano.

2. Kim Hye Ja en “The Light in Your Eyes”

La actriz de 78 años es llamada la “Madre favorita” o “Madre Nacional” de los doramas coreanos, participando este año en la producción de jTBC y protagonizada por Han Ji Min y Nam Joo Hyuk. Kim Hye Ja interpreta la versión anciana de la protagonista.

Kim Hye-ja es una actriz surcoreana nacida en 1941.

1. Choi Bool Am en “Life on Mars”

El actor comenzó a figurar en la pantalla desde 1970 y ahora a 79 años se ha consolidado en una sólida posición, siendo el artista coreano más respetado.

Su última actuación fue en el dorama de fantasía y crimen “Life on Mars” de OCN, junto a Jung Kyung Ho y Park Sung Woong.