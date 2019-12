Kang Daniel desata pánico entre sus fans con alarmantes mensajes

El cantante K-pop Kang Daniel provocó pánico entre sus seguidores por una serie de mensajes realizados a través de su fan café y que podrían sugerir que atentaría contra su vida.

En sus publicaciones -realizadas el 3 de diciembre- el exintegrante de Wanna One dice estar cansado de las informaciones falsas que circulan sobre él, además de los interminables mensajes de odio que recibe en redes sociales.

El cantante de 22 años llega incluso a pedir a sus seguidores que lo salven porque siente que ya no puede soportar el acoso que viene sufriendo desde que adquirió fama al integrar la boyband Wanna One bajo YMC Entertainment. Señala en particular cómo lo afectó los memes y burlas que surgieron por la extraña pose que adoptó en los Mnet Asian Music Awards de 2017.

El artista coreano afirma sentir temor de que nuevo rumor malicioso saldrá sobre él al día siguiente, y que parecen no tener en cuenta el daño que le hace.

En sus publicaciones Kang Daniel señala que le resulta difícil continuar con todos los mensajes de odio que recibe del público.

El portal AllKpop recogió las publicaciones realizadas por el idol Kpop en coreano, siendo su traducción más cercana al español la siguiente:

"Título: “En serio, estoy realmente”

Es demasiado. Estoy muy probado.

Cómo. ¿Cómo puede ser tan difícil?

Ha sido muy difícil.

Alguien. Por favor sálvame."

Kang Daniel: "Alguien. Por favor ¡sálvame!"

"Título: “Todo”

Las fotos mías arrodilladas después del final del concierto de Wanna One y las emociones que sentía en ese momento se han convertido en un arma para burlarse de mí.

Cómo editan todo lo que hago para que se vea mal

Cómo la música y las actuaciones que amo son tratadas como basura

Cómo los fanáticos que atesoraba están siendo ridiculizados

Cómo mi familia está siendo maldecida en lugar de mí

Cómo de repente se ha convertido en un crimen decir que les gusto

Simplemente todo es realmente demasiado difícil.

El hecho de que soy yo es demasiado difícil".

Kang Daniel: "Mis fotos se han convertido en un arma para burlarse de mí".

"Título: “Realmente”

Desde que era parte de un grupo

Soporté todas las situaciones injustas y todo tipo de rumores.

Incluso este año, e incluso la semana pasada, he estado soportándolo todo y manteniéndome solo

Pero realmente estoy tan cansado.

Realmente estoy teniendo un momento difícil".

Kang Daniel: “Realmente estoy teniendo un momento difícil”.

"Título: “Realmente soy”

Llegó a un punto en el que tengo miedo de que el sol vuelva a salir mañana.

Simplemente tengo miedo de cualquier informe de noticias que tenga mi nombre".

Kang Daniel: “Tengo miedo de cualquier informe de noticias que tenga mi nombre”.

“Título: “Lo sé todo”

Sé cómo todos me maldicen todos los días

Sé qué palabras están usando y los comentarios maliciosos que están usando para maldecirme

Sé cómo juzgan mi vida por el par de frases y los rumores falsos.

Sé cómo he vivido mi vida

Realmente lo he soportado todo. Verdaderamente.

Estoy demasiado cansado ahora".