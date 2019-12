BTS: La evolución de Jin a través de los años

El cumpleaños de Jin de BTS –celebrado el 4 de diciembre- permite hacer un repaso por la evolución del idol K-pop, teniendo en cuenta su rol como ‘visual’ de la agrupación. El término se aplica al artista más estéticamente apuesto y apegados a los estándares coreanos de belleza.

Fue precisamente su atractivo físico lo que le permitió ser descubierto por un agente en la calle cuando tenía 20 años, siendo invitado a participar de una audición para Big Hit Entertainment.

Unos meses después, en junio del 2013, Jin debuta como miembro de BTS en el programa musical “M! Countdown” de Mnet.

Aunque su personalidad resultaba tímida, se optó por darle una apariencia audaz con un estilo más rockero y el cabello castaño cortado en capas y en punta, tal como se le ve en el MV de “No more Dream”.

Al año siguiente, en 2014 el estilismo de los integrantes de BTS comienzan a diferenciarse, y ‘Jinnie’ -como cariñosamente le dicen los miembros del ARMY, fanclub de BTS- mantiene el color castaño de su cabello, pero en un tono más intenso y peinado más revuelto.

Un año después, para el MV de ‘DOPE’, quinta canción del mini album The Most Beautiful Moment In Life Pt.1, el cabello de Jin vuelve a cambiar regresando a su color negro natural y un peinado más liso.

Kim Seok Jin (nombre real del cantante) hace un cambio más dramático en 2016 apareciendo con el cabello rubio platinado con toques de rosa, los lentes de contacto son también un nuevo agregado a su estilo, como se le ve en el MV de “Blood Sweat and Tears”.

En 2017, se da lo que el ARMY denomina ‘la segunda transformación de Jin’, cuando recupera su color natural de cabello y explota su apariencia angelical exudando confianza en las fotos y videos. Del chico tímido que se mostraba incómodo ante las cámaras no quedaba nada.

Finalmente, en 2019 tras la presentación de BTS en el estadio Wembley de Londres, el color de cabello de Jin ahora teñido de púrpura se volvió treding topic, debido a que ese color resultaba especial para el ARMY y simboliza el cariño del grupo K-pop con su fandom.

El 1 de junio, BTS se presentó en el emblemático Wembley de Londres. Sin embargo, el cabello púrpura de Jin acaparó la atención.

Tras esa ocasión, Jin adquiere un nuevo apelativo “Worldwide Handsome”, y su consolidación como estrella mundial de Kpop estaba hecha.