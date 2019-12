6 videos musicales de BLACKPINK que han recibido más de 400 millones de visitas

BLACKPINK está cerrando con broche de oro el 2019: ganó 3 premios en los People’s Choice Awards, fueron incluidas en el ‘TIME 100 Next 2019’ de Billboard, destronaron al excuarteto Fifh Harmony, posicionándose como el girlgroup más seguido en Spotify, y se convirtieron en el primer grupo Kpop en alcanzar el billón de reproducciones en YouTube con su video musical (MV) para “DDU-DU DDU-DU”.

Con esta última hazaña Jisso, Jennie, Lisa y Rosé no hicieron más que reafirmarse como las “Reinas de YouTube”, título con el que se las conoce gracias a las increíbles cantidades de reproducciones con las que cuentan sus MV.

En esta nota te presentamos los videos de BLACKPINK que cuentan con más de 400 millones de reproducciones desde su fecha de lanzamiento y que las han consagrado con el referido título.

1. “DDU-DU DDU-DU”

El MV de este tema fue lanzado el 15 de junio del 2018 y en su momento se convirtió en el video musical Kpop más visto en menos de 24 horas, superando al mundialmente famoso “Gangnam Style” de PSY. Aunque después fueron destronadas por “Idol” de BTS, las chicas no se quedaron atrás y diez días después obtuvieron más de 100 millones de visitas, convirtiéndose en el único girlgroup en alcanzar ese récord en tan poco tiempo.

Es precisamente este video el que alcanzó el billón de vistas el 11 de noviembre a las 19:35 KST, hazaña lograda hasta la fecha en el Kpop sólo por “Gangman Style” y “Gentleman” de PSY.

Actualmente cuanta con 1,019,944,173 de vistas.

2. “Boombayah”

El MV debut de BLACKPINK fue lanzado el 8 de agosto del 2016. Es el video musical que más rápido alcanzó las 50 millones de reproducciones (9 semanas después de su estreno).

A la fecha cuenta con 753,574,819 de vistas.

3. “AS IF IT’S YOUR LAST”

Lanzado el 22 de junio del 2017, “AS IF IT’S YOUR LAST” se convirtió en un éxito comercial y se ubicó en el primer puesto de World Digital Songs de Billboard.

Como dato curioso, apareció en una escena de la película “Justice League” (2017).

Cuenta con 715,049,338 reproducciones.

4. “Kill This Love”

Se estrenó el 4 de abril del 2019 y formó parte de su segundo miniálbum homónimo. Fue promocionado en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, Estados Unidos, ese mismo mes junto a las otras canciones de su E.P.

Cuenta con 668,427,274 de visitas.

5. “PLAYING WITH FIRE”

Esta canción formó parte de su primer miniálbum Square Two. Fue dirigido por Seo Hyun Seung, responsable también de “Boombayah”. Se estrenó el 31 de octubre del 2016 y hasta el momento cuenta con 458,823,446 de vistas.

6. “WHISTLE”

El video musical de su segundo sencillo “WHISTLE” fue estrenado el 8 de agosto del 2016 y cuenta con un total de 440,128,065 de reproducciones.

Por el momento estos son los MV de BLACKPINK que han superado los 400 millones de vistas. Con su próximo comeback, el cual será a inicios del próximo año, se espera que vuelvan a romper récords y que sigan reinando como las “Reinas de YouTube”.