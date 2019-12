Kim So Hyun deja abierta la posibilidad de romance con Jang Dong Yoon

Durante una reciente entrevista, la actriz Kim So Hyun dejó abierta la posibilidad de un romance con Jang Dong Yoon, su pareja en el dorama histórico “The Tale of Nokdu”.

Según el portal Soompi, la joven intérprete de 20 años afirmó que “eso podría suceder", cuando se le preguntó sobre sus rumores de citas con el actor de 27 años.

Kim So Hyun y Jang Dong Yoon fueron pareja en el dorama "A tale of Nokdu".

Aunque desmintió las especulaciones, afirmó sentirse feliz de que estos surgieran: "Es bueno escuchar ese rumor. Estaba feliz de que la gente pensara que nuestras escenas juntas se veían bien y filmé mientras me reía mucho. La gente decía que nos veíamos bien juntos y yo pensaba: ‘¿Él y yo?’, pero no podía decir nada porque podría enfadarse”.

La actriz afirmó que Jang Dong Yoon era “realmente hermoso”, cuando se refirió a las escenas en las que el actor tuvo que vestirse de mujer.

“Era tan bonito que incluso los miembros del personal masculino estuvieron de acuerdo en que era bonito", dijo, agregando que al principio sintió celos y bromeó al respecto con el personal del dorama, a quienes preguntaba si el actor se veía mejor que ella.

Jang Dong Yoon y Kim So Hyun para el dorama "A Tale of Nokdu".

Por último, sobre las escenas de besos que tuvo con su pareja ficcional, señaló que al inicio se sentía un poco intimidada.

“Estaba tan avergonzada porque tuvimos que filmar besos como se ven en la vida real en lugar de centrarnos en obtener el ángulo correcto”, señalando que para ser un dorama histórico habían demasiadas escenas así. Sin embargo, pudo ganar confianza gracias al apoyo del equipo.

Hace una semana, Jang Dong Yoon también se había referido a su química con Kim Soo Hyun.

Durante una entrevista realizada el 26 de noviembre en un café en Gangnam, el actor afirmó: “En el set, me sentí muy cómodo actuando con Kim So Hyun. Trabajamos bien juntos, muchas personas en el set hablaron de ello. Ellos decían: ‘Si se transmite esta escena, será realmente buena’”.

Además, señaló que tener un vínculo personal con la actriz le ayudó durante la filmación, ya que tuvieron que reunirse dos meses antes de que esta comenzara para poder realizar la lectura del guión e ir conociéndose como compañeros de trabajo.