El escenario actual del Kpop, en cuanto a agrupaciones femeninas nos referimos, está liderado por las chicas de TWICE, BLACKPINK, Red Velvet, (G)I-DLE e ITZY. Sus canciones son escuchadas en varias partes del mundo y cuentan con una cantidad enorme de fans.

Sin embargo, este género musical también contó con otros grupos que debutaron, nos dejaron excelente música y, por diversos motivos, tuvieron que disolverse, dejando un enorme vacío en sus seguidores.

En esta nota te presentamos los grupos de chicas Kpop que, pese a estar disueltos, siguen teniendo miles de fans en todo el mundo que esperan que algún día puedan hacer un comeback.

Wonder Girls

Debutaron el 10 de febrero del 2007 bajo la firma de JYP Entertainment. Junto con Girls’ Generation, se convirtieron en los máximos exponentes femeninos de la segunda generación del Kpop.

Sentaron los precedentes de la expansión de este género musical por Estados Unidos al convertirse en el primer grupo coreano en entrar al Billboard Hot 100 con sus temas “Nobody”, “2DT”, “Be my Baby”, “G.N.O.” y “The DJ is Mine”. Además, fue la primera agrupación en ser considerada en un premio internacional al ser nominada a los Kids Choice Awards 2012.

El 26 de Enero de 2017 fueron disueltas oficialmente, pero quedaron inmortalizadas como uno de los mejores grupos de la historia gracias a su invaluable aporte a la industria musical. Algunos de sus temas más famosos son “Tell Me”, “Be My Baby”, “Like This”, “Like Money” y “Nobody”.

Pos su filas pasaron las famosas Kim HyunA, Sun Mi, Sun Ye, So Hee, Yu Bin, Ye Rim y Ye Eun.

2NE1

El equipo que cambió para siempre el estilo musical de los girlgroup del Kpop, 2NE1, debutó el 17 de mayo del 2009. Alocadas, refrescantes y rebeldes: este cuarteto siempre sobresalió de entre los demás grupos, tanto femeninos como masculinos, por su renovadora música, la cual sólo podía ser comparada con la de sus compañeros de la YG, Big Bang.

Mundialmente famosos son sus temas “I AM THE BEST”, “FALLING IN LOVE”, “FIRE” y “DO YOU LOVE ME”, los cuales le hicieron estar siempre en los primeros lugares de las listas musicales de Corea del Sur.

Para tristeza de sus fans, en junio del 2016 Minzy decide no renovar su contraro y deja la agrupación. El 25 de noviembre el grupo es disuelto oficialmente.

Exintegrantes: CL, Minzy, Dara y Bom.

SISTAR

Tuvieron un debut promedio el 4 de junio del 2010 con su tema “Push Push”. Con su tema “Shady Girl” alcanzaron mayor reconocimiento y este se disparó ese mismo año gracias a su canción “How Dare You”.

Cada tema que sacaron fue un rotundo éxito y sus coreografías eran las más bailadas por los fanáticos del Kpop: “Alone”, “Give It To Me”, “So Cool”, “Touch My Body” y “Shake It” fueron algunos de estos.

Pese a que su popularidad fue continua durante todos los años que promocionaron juntas, las integrantes decidieron no continuar con la agrupación y enfocarse en sus proyectos personales, por lo que se separaron el 4 de junio del 2017.

Exintegrantes: Hyolyn, Bora, Soyou y Dasom.

4MINUTE

Debutaron el 15 de junio del 2009 con el tema “Hot Issue", el cual tuvo relativa popularidad. Con su tema “Muzik” del 2010 obtuvieron su primera victoria en Inkigayo y a partir de ahí, su fama fue expandiéndose hasta convertirlas en uno de los principales referentes del Kpop durante la primera mitad de la década del 2010.

Sin embargo, la fama no les alcanzó a todas por igual, siendo Kim HyunA tan famosa hasta el punto de que algunos conocían a 4MINUTE como el “grupo HyunA”. Aún así, sus temas “Volume Up”, “What’s Your Name” y “Crazy” son considerados algunas de las canciones más icónicas del pop coreano.

El grupo se disolvió el 15 de junio del 2016 y muchos fans acusaron a HyunA de ser la culpable.

Exintegrantes: Kim HyunA, Ji Hyun, Ga Yoon, Ji Yoon y So Hyun.

Miss A

Otro de los grandes grupos que formó JYP fue MissA, las llamadas “Princesas del Kpop”. Desde su debut, el 30 de julio del 2010, gozaron de bastante popularidad con su tema “Bad Girl Good Girl” el cual les coronó como la primera agrupación femenina en ganar el primer All Kill Perfect.

Pese al éxito que tenían con cada uno de sus regresos, en 2015 Jia decide no renovar su contrato, por lo que el grupo entra en hiatus a la par que sus integrantes restantes realizan sus actividades individuales.

Fueron disueltas oficialmente en 27 de diciembre del 2017.

Exintegrantes: Jia, Min, Fei y Bae Suzy.

I.O.I

I.O.I nació como un grupo proyecto formado con las ganadoras del reality de supervivencia PRODUCE 101 de la Mnet, el cual tuvo 101 participantes de 46 agencias.

Las 11 ganadoras, elegidas por el público, formaron el grupo y debutaron el 4 de mayo del 2016. Tuvieron bastante fama como grupo novato gracias a su tema “Very Very Very”, pero sus actividades como grupo sólo durarían por un año según su contrato, por lo que se disolvieron el 31 de enero del 2017.

A la fecha se especula su regreso para diciembre del 2019.

Exintegrantes: Na Young, Chung Ha, Se Jeong, Chae Yeon, Kyul Kyung, So Hye, Yoo Jung, Mi Na, Do Yeon, Yeon Jung y So Mi.

9MUSES

Debutaron el 12 de agosto del 2010 y fueron conocidas desde el inicio como la versión más adulta de Girls’ Generation.

Pese a que la mayoría de sus integrantes ya gozaban de cierta fama por sus actividades en otros ámbitos del entretenimiento, no pudieron tener el éxito que se esperaba y el concepto sexy que tenían les hizo ganarse bastantes antifans coreanos, pero dejaron algunos temas que se convirtieron en los favoritos de los fanáticos internacionales, como “Gun”, “Ticket” y su canción más famosa: “Dolls”.

Debido al manejo de su empresa Star Empire Entertainment, varias integrantes fueron entrando y saliendo de la agrupación, teniendo un total de 14 miembros hasta su disolución oficial el 24 de febrero del 2019.

Exintegrantes: Jae Kyung, Rana, Bini, Lee Sam, Eunji, Sera, Ae Rin, Min Ah, Hyun A, Seung Ah, Hye Mi, Kyung Ree, So Jin y Keum Jo.