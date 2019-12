BTS acaba de marcar un nuevo récord en el Kpop y V, uno de sus integrantes, no dudó en agradecer personalmente a sus fans ARMY.

El 30 de noviembre KST BTS marcó un hito en la historia del Kpop: se convirtieron en el primer artista en lograr un All Kill Daesang en Corea del Sur al llevarse los cuatro premios más importantes de los Melon Music Awards 2019 (MMA 2019).

El integrante de BTS agradeció personalmente a sus ARMY por el apoyo recibido.

Los Bangtan Boys fueron reconocidos con los Daesang a “Álbum del año” y “Record del año” por su E.P. Map of The Soul: Persona, “Canción del año” por Boy With Luv y “Artista del año”. Además, se hicieron acreedores de un Bonsang por lograr entrar al Top 10 de artistas y ganaron el “Netizen pupularity”, “Kakao hot star” y “Mejor baile”, sumando un total de ocho premios en un sola noche.

BTS marcó un nuevo hito en la historia del K-pop.

Todo esto no hubiera sido posible sin ARMY (nombre oficial de sus fans), quienes, gracias a su constante apoyo a través de las votaciones, la compra de sus productos físicos y digitales, sus organizadas campañas en redes sociales, etc., han logrado posicionar a BTS como el grupo del momento y uno de los más grandes de la historia del Kpop.

Es por esto que Kim Taehyung, más conocido como V, no dudó en mostrar personalmente su gratitud hacia sus fans y subió un video a la cuenta oficial de su grupo en Twitter el 1 de noviembre, un día después de los MMA 2019.

El 1 de noviembre V subió un video a la cuenta oficial de BTS en Twitter.

Según la traducción, en el video titulado ""[Tengo una] existencia siempre agradecida. V de BTS, que fue creado por el Ejército, está feliz", el cantante expresa lo siguiente:

“ARMY. En primer lugar, gracias por convertirme en una persona tan increíble. Todavía me falta, pero quiero seguir siendo una persona que recibe amor de ARMY. Trabajaré muy duro para mostrarles a todos ustedes una buena imagen de ARMY y recibirles su amor. Te mostraré una nueva y excelente imagen en el escenario, así que por favor, dame mucho amor. Gracias”.