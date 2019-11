La cantante BoA, conocida como la ‘Reina del Kpop’, regresa con un nuevo material discográfico a lanzarse a finales del 2019, según confirmó un representante de su agencia SM Entertainment.

“En este momento, BoA está ocupada trabajando en su nuevo álbum. Su objetivo es lanzarlo en diciembre. Por lo tanto, esperen con ansias”.

Este nuevo proyecto será su primer lanzamiento después de seis meses cuando presentó el sencillo “Feedback”, en junio de este año.

De igual forma, será décimo álbum de BoA, recordando que el último se llamó “Woman” y salió al mercado en octubre del 2019.

Otro detalle interesante, es que las grabaciones del nuevo MV se realizaron en Estados Unidos.

BoA , también llamada ‘Asian Muse’, no solo alista su comeback en Corea del Sur, a mediados de octubre lanzó la primera imagen de su teaser “Wishing Well”, orientado al mercado japonés.

En 2019, BoA lanzó su sencillo japonés "Wishing Well".

BoA colabora con UNICEF

Durante la semana, SM Entertainment también hizo de conocimiento publicó que diversos artistas a los que representa, entre ellos BoA, unieron sus voces para cantar "This is Your Day " para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Entre los famosos coreanos que se unieron por esta causa figuran la cantante y compositora J-Min, Siwon miembro de Super Junior, Sunny de Girls’ Generation, Taemin de SHINee y el líder de EXO, Suho.