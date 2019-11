BTS acaba de romper un nuevo récord en la historia musical del K-pop.

El grupo BTS se convirtió en el primer artista en la historia del K-pop en ganar todos los premios principales que otorga un evento musical en Corea del Sur al obtener los cuatro Daesang en los Melon Music Awards 2019 (MMA 2019).

BTS fue el gran artista de los Melon Music Awards 2019.

Los MMA 2019, uno de los eventos musicales más esperados del año ya que premia las ventas digitales y popularidad de los cantantes en Corea del Sur, se celebraron el 30 de noviembre en el Gocheok Sky Dome de Seúl.

Mediante las diversas categorías que presentó la edición de este año tales como “Mejor Ost”, “Artista nuevo del año”, “Stage of the Year”, “Mejor Trot”, entre otros, las estrellas que brillaron en 2019 fueron galardonadas.

Además, los artistas, entre los que también figuró BTS, que lograron entrar al “Top 10” gracias al apoyo de sus miles de fans en la ronda preliminar de votaciones, fueron galardonados cada uno con un Bonsang.

Sin embargo, los premios más importantes de los MMA 2019, y vale decir que de cada evento que hay en Corea del Sur, son los Daesang o Grand Prize, y en esta oportunidad, BTS arrasó con todos estos, convirtiéndose en el primer artista en la historia del K-pop en lograr un All Kill Daesang.

BTS arrasa con todos los Daesang en los MMA 2019.

Además de los Daesang a “Récord del año” por “Map of the Soul: Persona” y “Álbum del año” por “Map of the Soul: Persona”, “Canción del año" por “Boy With Luv” y “Artista del año”, los Bangtan Boys se llevaron el “Netizen pupularity”, “Kakao hot star” y “Mejor baile”, sumando un total de ocho premios en una sola noche.

Por si fuera poco, BTS ya contaba con quince preseas de las ediciones anteriores del evento, con lo que, sumados con los de esta edición, se convierte en el artista más premiado de los MMA con un total de 23 premios.

Este es listado de todos las victorias BTS en los MMA 2019.

Daesang al Artista del año

Daesang al Álbum del año - “Map of the Soul: Persona”

Daesang a la Canción del año - “Boy With Luv”

Daesang al Récord del año - “Map of the Soul: Persona”

Bonsang al Top 10

Netizen pupularity

Kakao hot star

Mejor baile masculino