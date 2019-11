Los Melon Music Awards (en su edición MMA 2019) son los premios más importantes que se les otorgan a los cantantes en Corea del Sur por las ventas digitales de su música y el apoyo de la votación de sus miles de fans en el mundo.

BTS, EXO BLACKPINK, TWICE, Red Velvet, IU y otras estrellas del K-pop brindarán un espectáculo de ensueño a la par que se coronan a los ganadores de cada categoría presentada en esta edición, a realizarse el 30 de noviembre a las 7:00 p.m. KST en el estadio Gocheok Sky Dome, ubicado en Seúl, Corea del Sur.

Lista completa de nominados

Las votaciones para todas las categorías de los MMA 2019 estuvieron disponibles para los fans que tenían registrado sus usuarios en la página oficial del evento hasta el 29 de noviembre KST.

Estos son todos los cantantes que compiten en las quince categorías de Melon Music Awards 2019. Los favoritos del evento, BTS y EXO, se enfrentan en cinco de estas.

Mejor álbum

AKMU - “Sailing”

Baek Yerin - “Our love is great”

BEN - “180°”

BOL4 - “Puberty Book Ⅰ Bom”

BTS - “MAP OF THE SOUL : PERSONA”

Chen (EXO) - “April, and a flower”

EXO - “LOVE SHOT”

Jang Beom June - “Jang Beom June 3rd”

JANNABI - “Legend”

M.C the MAX - “Circular”

Mejor canción

BEN - "180°"

Billie Eilish - “bad guy”

BOL4 - “Bom”

BTS - “Boy With Luv”

Chungha - “Gotta Go”

EXO - “Love Shot”

Hwasa (MAMAMOO) - “twit”

ITZY - “DALLA DALLA”

Jang Beom June - “Karaoke”

Jang Hye Jin and Yoon Min Soo - “Drunk On Love”

ANNABI - “for lovers who hesitate”

Kassy - “The day was beautiful”

Lee Sora - “Song Request (Feat. Suga)”

M.C the MAX - “After You’ve Gone”

N.Flying - “Rooftop”

Paul Kim - “Traffic Light”

Song Ha Ye - “Your Regards”

Taeyeon - “Four Seasons”

WINNER - “MILLIONS”

Woody - “Fire up”

BTS y EXO compiten en 5 categorías.

Mejor artista rookie

Cherry Bullet

ITZY

HYNN

TXT

X1

Hot Trend

AB6IX

Ha Sung Woon

Jeon Somi

Kang Daniel

Kim Jae Hwan

Popularidad

BTS

EXO

JANNABI

Lee Sora

MAMAMOO

Park Hyo Shin

Red Velvet

Taeyeon

TWICE

WINNER

Mejor balada

BEN - “180°”

Kassy - “The day was beautiful”

M.C the MAX - “After You’ve Gone”

Paul Kim - “Traffic Light”

Taeyeon - “Four Seasons”

Mejor tema dance masculino

BTS - “Boy With Luv”

EXO - “Love Shot”

Minhyun - “Universe”

SEVENTEEN - “Home”

WINNER - “MILLIONS”

Mejor tema dance femenino

Chungha - “Gotta Go”

GFRIEND - “Sunrise”

ITZY - “DALLA DALLA”

MAMAMOO - “gogobebe”

TWICE - “FANCY”

Mejor tema Rap/Hip Hop

BLACKPINK - “Kill This Love”

Changmo, Hash Swan, ASH ISLAND, Kim Hyo Eun - “BAND”

Epik High ft. Crush - “LOVEDRUNK”

Jvcki Wai, Young B, Osshun Gum, Han Yo Han - “DDING”

Lil tachi and HOTCHKISS (Prod. Giriboy) - “Snow”

Mejor tema R&B/Soul

Baek Yerin - “Maybe It’s Not Our Fault”

Crush - “NAPPA”

Heize ft. Giriboy (Prod. SUGA) - “We don’t talk together”

Park Bom ft. Sandara Park - “Spring”

Urban Zakapa ft. Beenzino - “Seoul Night”

Mejor tema rock

AKMU - “FREEDOM”

DAY6 - “days gone by”

Jang Beom June - “Karaoke”

N.Flying - “Rooftop”

Park Hyo Shin - “Lover”

Mejor tema trot

Hong Ja - “I’m Here”

Hong Jin Young - “Love Tonight”

Jang Yoon Jung - 2Train to Mokpo"

Jung Da Kyung - “Traffic Light of Love”

Song Ga In - “Nameless Actress”

Mejor tema indie

HAEUN and YOSEP - “Girlfriend”

OVAN - “Happiness”

MAKTUB ft. Lee Raon - "To You My Light"

MeloMance - “You&I”

Woody - “Fire up”

Mejor OST

Gummy - “Remember Me”

Ha Jin - “We all lie”

Jang Beom June - “Your Shampoo Scent in the Flowers”

Naomi Scott - “Speechless”

Post Malone and Swae Lee - “Sunflower”

Mejor tema pop

Ariana Grande - “7 rings”

Billie Eilish - “bad guy”

Ed Sheeran and Justin Bieber - “I Don’t Care”

Lauv and Troye Sivan - “i’m so tired…”

Shawn Mendes and Camila Cabello - “Señorita”