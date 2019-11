Barun Sobti y Sanaya Irani protagonizaron uno de los mayores éxitos televisivos de Bollywood a nivel internacional, la novela “Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon?” (IPKMND y en Latinoamérica conocida como “Duele Amar”), que se después de 8 años de su primera emisión en 2011, sigue atrapando el corazón de sus televidentes.

No obstante, aunque muchos seguidores esperan volver a verlos juntos en una nueva producción pocos saben los drásticos rumbos que tomaron sus vidas.

Sanaya Irani, vetada de Bollywood

Al terminar la telenovela en 2012, la actriz se volvió en la sensación de Bollywood y era continuamente invitada a programas de variedades. Paso de entrevistada a conductora y de ahí a concursante de algunos realitys shows, llegó a participar hasta en seis de ellos, siendo el último “India’s Next Superstars”, del 2018.

Sin embargo, comenzaba a llamar la atención que no participará en ninguna producción como actriz.

Algunos rumores apuntaron a que su esposo Mohit Sehgal –con quien se casó en 2016- no la dejaba actuar. Sin embargo, en una reveladora entrevista recogida por Times of India, Sanaya Irani, reveló que el motivo fue otro.

“Actualmente la televisión india está gobernada por serpientes y fantasmas. No me emociona esto. No me gusta hacer espectáculos con serpientes y fantasmas”, dijo utilizando expresiones metafóricas para denunciar que había redes de corrupción en la industria del entretenimiento, y ella, a pesar de una actriz querida no deseaba dañar su imagen.

En redes sociales, corrió la noticia de que la actriz se encontraba vetada de Bollywood por haberse peleado con una de las productoras más poderosas de la industria, Gul Khan.

Creyéndose segura por su fama y popularidad Sanaya Irani se enfrentó a la poderosa productora Gul Khan, y está terminó vetandola de Bollywood.

Sanaya Irani aumentó la polémica al declarar en 2017, que no entendía porque la habían retirado de la secuela de “Duele Amar”.

“Todos me preguntan constantemente por qué no estoy haciendo Iss Pyaar Ko Kyaa Naam Doon. Deseo ayudarlos con una respuesta, pero no tengo idea. Tienen que preguntarle a Star Plus y Gul Khan por qué no soy parte de IPKMND. No es que haya rechazado la oferta o no quiera hacer el programa. Realmente no tengo ni idea”.

Sanaya Irani compartió en Instagram una entrevista donde volvió a levantar polémica al criticar a las producciones televisivas y porqué ya no actuaba en ellas. Agosto 2019.

Finalmente, en 2018, con el boom de las producciones para plataformas online, Sanaya Irani encuentra una nueva oportunidad de actuar, protagonizando la serie de acción política “Zindabaad”, junto a Sana Khan, Anirudh Dave, Pankaj Dheer y Vikram Bhatt.

Y luego de ello, también se le pudo ver en el cortometraje “Pihu” junto a Sumeet Kaul y Dau Dayal.