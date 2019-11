Kim Tae Hee, de Escalera al Cielo, regresa a los doramas tras 5 años de ausencia

“Hibai, Mama!” (Hola, Adiós, mamá), el nuevo dorama producido por tvN, anunció el 27 de noviembre su reparto oficial, destacando en los papeles protagónicos los actores coreanos Kim Tae Hee y Lee Kyu Hyung.

Este significa el primer papel principal de la actriz tras una pausa de 5 años, siendo su último proyecto el Kdrama medico de acción “Yong Pal”, del 2015.

PUEDES VER: Kim Woo Bin se encontrará con sus fans después de dos años

Al respecto la recordada actriz de “Escalera al cielo”, dijo sentirse nerviosa pero feliz de volver a actuar.

“Ha pasado mucho tiempo desde que me recibió un drama, y ​​estoy emocionada y nerviosa. Extraño tanto actuar. Me estoy preparando con alegría y gratitud. Como es un trabajo, significa mucho en distintos sentidos. Me prepararé mucho y mostraré una nueva imagen".

Kim Tae Hee aseguró que le hace ilusión volver a actuar.

Aunque dejo de actuar en 2015, Kim Tae Hee se mantenía activa como imagen de diferentes marcas hasta 2017, cuando se casó con el actor y cantante Rain, unos meses después anuncio el nacimiento de su primera hija y en setiembre del 2019, nació su segundo bebé.

Kim Tae Hee se casó con el actor y cantante Rain el 19 de enero del 2017

PUEDES VER: Park Shin Hye y Kim Soo Hyun actuarán juntos en dorama por primera vez

Precisamente, en “Hibai, Mama!” interpretará el rol de una madre fantasma que se presenta ante su hija, e interferirá en la vida de su viudo, Lee Kyu Hyung.

Kim Tae Hee y Lee Kyu Hyung serán pareja en el dorama de “Hola, Adiós, mamá”.

Sobre la trama, el director Yoo Jae Won expresó que es una producción que mezcla elementos de otros doramas famosos como “Oh my ghost”, “Tomorrow With You” y “Abyss”.