HyunA preocupa a sus fans al revelar que padece trastorno mental

Las trágicas muertes de las idols K-pop Sulli y Goo Hara, motivaron que HyunA revele a través de un extenso post en Instagram, que ella también estaría lidiando contra la depresión y el trastorno de pánico desde hace tres años.

Según explica en su publicación –realizada el 28 de noviembre- ella fue diagnosticada con estos trastornos mentales, además de sincope vasovagal, una afección que provoca desmayos cuando se está con estrés.

La intérprete de “Shower Flowers” inicia expresando sus temores sobre compartir su estado de salud con sus seguidores. Más adelante, contextualiza indicando que mientras avanzaba en su carrera se daba cuenta de la responsabilidad que tenía y como sentía la presión para no cometer fallos.

“Pasó el tiempo y después de mi debut […] pensé que tenía que asumir la responsabilidad de todo lo que hago. Pensé que no debía cometer ningún error, y quería ser un buen modelo para todos. Debido a esa ambición, simplemente miré hacia adelante y seguí corriendo. No sabía que estaba enferma”.

Publicación de HyunA realizada el 28 de noviembre del 2019.

Cuando recibió su diagnóstico de depresión y trastorno de pánico en 2016, la cantante se negó a aceptarlo y seguir un tratamiento. Descuidando su salud por espacio de un año.

Sin embargo, cuando los síntomas se hicieron más evidentes y los desmayos más frecuentes, regresó al hospital y pasó por una prueba de ondas cerebrales.

“Quería estar en el escenario, pero me preocupaba que, si seguía cayendo así a menudo, si la gente supiera que estoy enfermo, tal vez la gente no quisiera que actuara. Como estaba preocupado por eso, no quería decírselo a nadie. Quería guardar mi secreto durante mucho tiempo, pero cada vez que me caía, me sentía ansiosa por mi cuenta y lo sentía mucho”.

HyunA comenzó a recibir tratamiento cada dos semanas y a veces, según dice, le resulta difícil. No obstante, asegura que no es demasiado tarde para curarse y espera que su historia sirva de motivación para que otras personas se sientas fortalecidas si encuentran el mismo problema que ella.