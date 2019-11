Meses antes de su muerte, Goo Hara venía librando una dura batalla legal contra su exnovio, Choi Jong Bum, quien la agredió físicamente, causó daños en su casa y la chantajeó con publicar un video sexual de ella, que grabó a escondidas.

Tras su trágica partida –ocurrida el 24 de noviembre-, uno de los jueces que llevaba su caso, solicitó que la reproducción del mencionado clip en la corte.

Esta situación ha provocado una ola de indignación contra el letrado en cuestión, el juez Oh Duk Shik, quien ya había sentenciado a Choi Jong Bum por destrucción de propiedad, lesiones físicas e intimidación. A pesar de ello, este continua libre con una sentencia suspendida.

La cantante presentaba cortes y hematomas en diferentes partes del cuerpo. Setiembre 2018.

Sin embargo, el juez considera que el exnovio de Goo Hara no violó la ley cuando grabó a la actriz e idol K-pop a escondidas. Según dijo, esto se debía que ella mantenía una relación con el sentenciado, y en ningún momento le solicitó que no la grabará.

“La víctima no estuvo de acuerdo con la grabación del video, pero fue difícil afirmar que no sabía que la cámara había sido colocada en secreto. Tampoco le pidió a su novio en ese momento que borrara el clip. Además, el acusado nunca difundió el video, ni lo usó para chantajear o insultar a la víctima”, expresó el juez Oh Duk Shik.

Este razonamiento parece inconcebible para los internautas y seguidores de Goo Hara, que recuerdan como el portal asiático Dispatch presentó un clip extraído de una cámara de seguridad que muestra al ex miembro de KARA, arrodillada frente a su expareja pidiéndole que no difunda el video, luego de que este le enviara una serie de mensajes de texto amenazando con hacerlo.

Por su parte, el abogado de Goo Hara expresó su oposición a la solicitud del juez, además de pedir que se le castigue con cárcel efectiva a Choi Jong Bum, en vista de que aceptó sus crímenes.

No obstante, el juez Oh Duk Shik justificó su pedido diciendo que considera “muy importante redefinir el contenido de los videos”.

A pesar de la sentencia Choi Jong Bum nunca fue encarcelado.

El represente de Goo Hara se mostró furioso con las palabras del letrado señalando que “obviamente se trata de un video de sexo” y resulta “ridículo reproducirlo en la corte”, porque se estaría violentando a la víctima nuevamente.

Las redes sociales asiáticas concordaron en que la solicitud del juzgado era un insulto para el recuerdo de la cantante:

“La víctima murió y aún tiene que sufrir”, expresó un usuario.