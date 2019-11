Cao Di Tuong: Difunden video del actor de “Cazadores de Sombras” minutos antes de morir

El 27 de noviembre la industria del entretenimiento asiática se sorprendió con la repentina muerte del actor taiwanés Cao Di Tuon, de 35 años, mientras grababa un segmento del reality show, Chase Me, en Taiwán, China.

Cao Di Tuon mostraba signos de agotamiento extremo, lo que produjo insuficiencia cardíaca que finalmente terminó en muerte súbita.

Un día después de su deceso, la televisora Ifeng reveló el clip del actor taiwanés minutos antes de caer muerto en el set de “Chase Me”.

En las imágenes se ve al actor recorrer un circuito de prueba de alta intensidad, a medianoche, con una temperatura exterior registrada por debajo de los 10 grados centígrados.

Imagen final de Cao Di Tuong en el set del reality show "Chase Me".

A medida que avanza Cao Di Tuong –quien adoptó el nombre de Godfrey Gao en la industria de Hollywood- muestra signos de perder fuerzas y sus pasos se vuelven lentos y pesados. Cuando sube por una cuesta empinada se aferra a la barandilla mientras lucha para seguir caminando.

Unos minutos después, exactamente a la 1:45 a.m. el actor asiático pide ayuda a los miembros de la producción diciendo: “No puedo respirar”, para luego caer al suelo. El personal intentó resucitarlo durante 10 minutos sin éxito. La ambulancia llegó a las 2:30 p.m. y los médicos trataron de reanimarlo durante 2 horas (según declaró el hospital al que fue llevado). Cao Di Tuon no recuperó la conciencia y fue declarado muerto a las 5:00 a.m.

Su funeral se realizó en la ciudad de Ningbo, cerca de la ubicación del programa “Chase Me”. Su cuerpo fue introducido en un ataúd de cristal con equipo de refrigeración adentro por petición de la familia, quienes además solicitaron la presencia de un chamán budista para que realice un rito funerario y canto de despedida por el alma del actor.

La familia del actor taiwanés invitó a un chaman a cantar el canto supremo, que lleve a Cao Di Tuong a la eternidad.

Mientras tanto la agencia que lo representaba, JetStar Entertainment, desmintió los rumores e informaciones falsas que surgieron en la red social Weibo (una de las más grandes de China), que afirmaban que el recordado Magnus Bane de “Shadowhunters” estaba punto de casarse.

Los seguidores del actor taiwanés le dejaron sus últimos recuerdos y oraciones de despedida.

De igual forma, la prensa asedió al padre del actor preguntado si cremarían sus restos o se llevarían su cuerpo de regreso a su ciudad natal. De forma tranquila, pero visiblemente acongojado, el progenitor de Cao Di Tuong se abstuvo de brindar esa información.