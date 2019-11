Goo Hara y su hermano mayor intercambiaron desgarradores mensajes antes de su muerte

El hermano mayor de la fallecida cantante de Kpop Goo Hara reveló la desgarradora conversación que sostuvieron en la red social KakaoTalk antes de su trágico final.

Los mensajes fueron compartidos el 27 de noviembre por el familiar de la ex integrante de KARA, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 24 de noviembre en su casa del barrio Cheongdam de Seúl, Corea del Sur.

Según la traducción que el portal Asian People News hizo de Top Star News vía Nate, el hermano mayor le escribió a Hara “Por favor, tu hermano mayor te pide… Que no pienses cosas malas, no te sientas lastimada, cuida tu salud y deja que el tiempo pase para que puedas casarte, tener un bebé y puedas vivir la larga vida que todavía te queda… Llora todo lo que quieras cuando estés triste y déjalo ir… Yo sé que no serás capaz de dejar todo atrás pero… Te amo, mi dongsaeng.”

Ella respondió escribiendo “Oppa, te amo. No te preocupes“, a lo que él contestó "Qué triste debes estar. El corazón de tu hermano mayor se está atorando también y me está matando. Come deliciosa comida mientras estés en Japón, tú puedes“.

Cientos de usuarios del portal Nate han compartido su consternación por tan desgarradora revelación.

“Demasiada tristeza por la desesperación de su hermano”, “No es seguido que ves hermanos decirse “te amo”, así que imaginen cuán profundo era su amor y lo impactante que debe haber sido esto para él. Encuentra fuerza…”, " Imaginen su dolor siendo tan grande que ella ni siquiera pudo cumplir la promesa que le hizo a su propia familia. Él debe haber estado muy preocupado después de la muerte de Sulli…" y “Me estoy quedando sin palabras… Por favor, no seas una celebridad en tu próxima vida, en su lugar vive una vida normal…” fueron algunos comentarios vertidos por los apenados fans en la web surcoreana.

Según los internautas, la conversación se habría dado poco después del fallecimiento de su mejor amiga Sulli, quien también era asediada por el ciberacoso.