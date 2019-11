Godfrey Gao: historia del actor taiwanés que falleció súbitamente durante grabación [VIDEO]

El modelo y actor, Godfrey Gao, de 35 años, falleció la mañana del miércoles 25 de noviembre después de sufrir un súbito paro cardíaco cuando se encontraba rodando el reality show ‘Atrápame ’o ‘Chase Me’ en Taiwán, China.

El intérprete taiwanés-canadiense habría perdido el conocimiento durante el programa. “Cayó repentinamente al suelo mientras corría”, contaron los productores de Zhejiang. Luego, fue trasladado al hospital de la localidad, pero después de tres horas dejó de existir. “Estamos conmocionados y entristecidos”, comunicó la agencia JetStar Entertainment. Averigua, líneas abajo, cómo fue en vida el prolífico artista.

¿Quién es Godfrey Gao?

El actor Godfrey Gao nació el 22 de septiembre de 1984 en Tsao Chih Hsiang, en Taipei (Taiwán). Su madre era malaya (Malasia) y su padre, taiwanés. La familia entera decidió mudarse a Vancouver (Canadá), donde finalmente completó la etapa escolar y universitaria, esta última en la Universidad Capilano en North Vancouver.

En Canadá vivió hasta los 20 años. Recién volvió a Taiwán en el 2004, año en el que inició su carrera como modelo firmando contrato con la gerencia de JetStar Entertainment. Uno de sus mayores logros en esta atmósfera fue ser contactado en el 2011 para participar en las campañas de moda de la marca Louis Vuitton.

Un año antes, en el 2010, tuvo su primer roce con Hollywood. Godfrey Gao le dio la voz a Ken, de Toy Story 3, en el idioma chino mandarín. Sin embargo, su papel más importante lo alcanzó cuando interpretó a Magnus Bane en la película The Mortal Instruments: City Of Bones o Shadowhunters; en la cinta compartió actuó junto a Lily Collins y Lena Headey.

La televisión fue su lugar común en Taiwán. Godfrey participó en 14 series como The Queen of Sop (2012) y el drama televisivo Remembering Lichuan (2016). En el 2020 se había proyectado su participación en la serie We Are All Alone, pero su prematura muerte interrumpió el rodaje de la serie. Una de sus amigas de escena, Qin Lan, lamentó la pérdida escribiendo en su Instagram: “Eres un caballero”.