AAA 2019: Artistas discriminados y otros escándalos ocurridos durante la gala

Fuertes críticas viene recibiendo la organización de los Asia Artist Awards 2019, realizada el 26 de noviembre, debido a una serie de incidentes que van desde fallas en la seguridad, falta de intérpretes y discriminación de artistas.

Media hora antes de iniciar el evento, a las 6:30 p.m. (hora KST), la cola de fanáticos que esperaran para ingresar al Estadio Nacional My Dinh en Hanoi, se extendía por más de 1 kilómetro.

Esto provocó un tumulto y disturbios cuando se autorizó el ingreso de los fans. Varios de estos publicaron en redes sociales fotografías de los golpes recibidos al intentar entrar al recinto.

Se reportó que muchas personas fueron pisoteadas y se rompió parte del mobiliario.

Además de ello, hubo una mala distribución de los espacios. Algunos asistentes fueron colocados detrás de los baños portátiles, mientras que las áreas consideradas VIPs estaban despobladas debido al excesivo costo del boleto.

AAA 2019: En redes sociales, muchos espectadores compartieron su frustración cuando sus áreas estaban cubiertas por baños públicos.

Otro punto criticado fue el retraso en el desfile de las celebridades coreanas por la alfombra roja, además de la falta de interés del presentador (MC) quien leyó los nombres con desgano e incorrectamente.

Las quejas por el retraso de los AAA 2019 abundaron en Twitter.

Durante el desarrollo de los AAA 2019, los internautas que siguieron la transmisión notaron que las únicas tres estrellas vietnamitas a ser premiadas, los actores Quoc Truong, Bao Thanh y Bich Phuong, fueron alejados de platea donde se encontraban las celebridades surcoreanas. Acto que fue considerado discriminatorio.

Los actores Quoc Truong, Bao Thanh y Bich Phuong fueron alejados de la platea central de los AAA 2019.

De igual forma, cuando el actor Quoc Truong brindaba su discurso de agradecimiento fue interrumpido por un fan para tomarse un selfie, suceso que puso en evidencia las fallas en la seguridad para la protección de las estrellas invitadas.

Los netizens o internautas también criticaron la baja calidad de la transmisión en vivo para un evento de tal magnitud como los Asia Artist Awards 2019.

El hashtag “AAA Livestream tan borroso como un mosaico" (escrito en chino) se posicionó como tendencias en Weibo, la principal red social de Asia.

La pobre calidad en la resolución de las imágenes hacía imposible distinguir a los artistas.

Los AAA 2019 recibieron fuertes criticas por la baja calidad del streaming.

El idioma también resultó un problema que los organizadores de los AAA 2019 no supieron resolver. No hubo intérpretes de coreano a chino, por lo que algunos artistas optaron por decir su agradecimiento en Ingles.

Cuando el actor Jang Dong Gun –recordado por el dorama “All about Eve”- subió al estrado para recibir el premio más importante Daesang, la leyenda que aparecía en la transmisión en vivo tenía mal escrito su nombre: Jang Dongkun.

AAA 2019: El nombre del actor Jang Dong Gun estaba mal escrito.

Finalmente, entre las controversias más extendidas esta la exclusión del grupo K-pop del momento BTS, quienes no fueron nominados a ninguna categoría a pesar de que su álbum “Map of the Soul: Persona” tiene el récord del álbum más vendido de Kpop en 2019.