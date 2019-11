Goo Hara brindó información sobre el escándalo sexual de Jung Joon Young

La periodista Kang Kyung Yoon, quien sacó a la luz el caso del chat sexual manejado por el cantante Jung Joon Young, reveló que Goo Hara, ex integrante del grupo KARA, lo buscó para ofrecer información relevante para su investigación.

En marzo del 2019, se conoció de una red de distribución de pornografía y videos sexuales grabado sin consentimientos a través de un chat grupal en Kakao Talk, en el que se encontraban involucrado Jung Joon Young, quien hasta ese momento era un cotizado cantante, actor y modelo, además de Seungri, miembro de la famosa banda de Kpop BIGBANG.

A pesar de que durante ese periodo Goo Hara atravesaba una difícil etapa al enfrentar un polémico juicio con su exnovio por agresión física y la filtración de videos sexuales, la cantante decidió ir en busca de la periodista para llevar la verdad del caso ante la ley.

Cuestionada sobre sus motivaciones, la exintegrante de KARA reveló que cómo víctima de agresión sexual y calumnia, su deseo era poder ayudar a otras mujeres en su misma situación.

“Goo Hara me llamó personalmente. Como ella también era una víctima, ella me dijo: 'No sé cuánto puedo ayudar, pero quiero hacer esto".

Goo Hara había demandado a su exnovio Choi Jong Bum por agredirla y chantajearla con un video sexual.

La investigadora señaló que la asistencia de la estrella K-pop sirvió de ayudar para descubrir otros nombres de celebridades que participaron del chat grupal de Jung Joon Young.

"Goo Hara es una víctima lamentable de la grabación sin permiso que hizo su exnovio. A pesar de ello, se mostró valiente […] Dijo que quería ayuda para descubrir la verdad, y de hecho Goo Hara nos ayudó mucho".

La periodista Kang Kyung Yoon investigó el escándalo en torno a Seungri de BigBang y el actor Jung Joon Young.

Cuando ocurrió la muerte de Sulli, ex miembro de F(x) y una amiga cercana de Goo Hara, la reportera Kang Kyung Yoon la contactó para asegurarse de que no intentara atentar contra su vida.

“Al día siguiente, cuando estallaron las noticias sobre Sulli, llamé a Goo Hara y le aconsejé que fuera resistente y que no lo hiciera. Qué tonto. Ella me prometió que vivirá bien, pero el incidente desgarrador sucedió, me siento extremadamente miserable".