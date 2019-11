AAA 2019: SEVENTEEN recuerdan a su líder S.Coups al recibir premio

Un emotivo momento protagonizó la agrupación K-pop, SEVENTEEN, al recibir uno de los tres premios que ganó durante los Asia Artist Awards 2019 –realizados el 26 de noviembre en el estadio My Dinh de Vietnam.

En su discurso de agradecimiento por ganar el premio “Album of the Year Daesang”, la agrupación recordó con cariño a su líder S.Coups, quien no estuvo presente en el evento.

SEVENTEEN se llevó 3 importantes premios en los AAA 2019.

El 18 de noviembre, PLEDIS Entertainment (agencia que maneja a la agrupación) emitió un comunicado informando que por decisión propia S.Coups pausaría sus actividades para poder descansar, al presentar síntomas de trastorno de ansiedad.

Ahora, tras el éxito de SEVENTEEN en los AAA 2019, Mingyu rodeado de sus compañeros aceptó el premio mientras se dirigía a su líder, y su fandom, llamado CARAT.

“S.Coups, ¿estás mirando? S.Coups hyung siempre dijo que quería que SEVENTEEN ganara Daesang y finalmente SEVENTEEN ganó uno hoy. Le haremos llegar este premio a S.Coups hyung. Muchas gracias CARATs”.

Rápidamente, Beagle Leader (como también es conocido el líder Kpop) se dirigió a la cuenta FanCafe de SEVENTEEN para agradecer a sus seguidores.

“Sinceramente gracias. CARATs también, miembros también”, escribió el artista de 24 años.

S.Coups, líder de SEVENTEEN, agradeció a su fandom por los premios obtenidos en los AAA 2019.

Por su parte, durante el backstage de los Asia Artist Awards 2019, Jeonghan aprovechó para enviarle un saludo a sus seguidores de Vietnam, adelantando que se venían nuevas cosas.

“Ha pasado un tiempo desde la última vez que visitamos Vietnam, gracias por esperar y apoyarnos. Y pronto mostraremos nuestras actuaciones. Divirtámonos juntos.”

Finalmente, los integrantes de CARAT, se organizaron para lograr que el hashtag #SVT1stDaesang y #SEVENTEEN se posiciones en los primeros 20 lugares de tendencias de Twitter a nivel mundial, para celebrar que la agrupación además de alzarse con el Daesang a Álbum del Año, se llevó a casa los premios Best Icon y Best Social Artist.