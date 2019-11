Siwon de Super Junior se disculpa por tweet considerado ofensivo

La estrella asiática Siwon, miembro del grupo K-pop Super Junior, enfrenta un duro momento al recibir reacciones de odio de parte de los internautas chinos que lo han empujado a disculparse por su accionar.

Esta situación se produjo debido a una publicación en Twitter sobre el activista Patrick Chow (también llamado Choi Pak Kwan), de 21 años, quien fue herido de gravedad por un policía durante las manifestaciones en Hong Kong, por el rechazo al proyecto de ley de extradición a China.

CNN realizó una entrevista a Patrick Chow en la que este dijo: “Las personas pueden ser asesinadas por balas. Pero las creencias no pueden ser asesinadas”, y compartió el avance en su cuenta de Twitter, donde la estrella de Super Junior le dio “Me gusta”.

Esta simple acción no pasó desapercibida para los internautas chinos y la captura de pantalla del “like” de Siwon se hizo viral en Weibo, la red social más grande de China.

El like de Choi Siwon sobre un activista chino herido en las protestas de Hong Kong motivó una ola de odio contra el actor.

Esto motivo una serie de reacciones adversas contra el actor de dorama “My Fellw Citizens”, de usuarios que le pedían que no apoye situaciones que no entiende, y que “viaje a Hong Kong para ver qué está pasando”.

Los internautas chinos acudieron a las redes sociales de Siwon para expresar su disconformidad con el apoyo a las manifestaciones en Hong Kong.

El idol Kpop comenzó a recibir mensajes de odio en sus cuentas de Instagram y Twitter, lo que motivó a retirar su reacción al tweet y publicaciones que puedan considerar relevantes u ofensivas para el pueblo chino, procediendo después a emitir una declaración en su cuenta de Weibo.

“He revisado en Twitter lo que ha sucedido. Simplemente estaba expresando mi interés con la esperanza de que la situación de caos y violencia llegara a su fin pronto […] Pido perdón sinceramente porque mi acción ha causado malos sentimientos y decepciones”.

Choi Siwon intentó arreglar la situación pidiendo unas disculpas en Weibo.

La reacción de Siwon al parecer no contentó a los internautas chinos, y su club de fans en Weibo –que contenía a 90 mil usuarios- anunció que cerraría.