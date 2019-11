Park Kyung, de Block B, denuncia fraude en la industria del K-pop

Park Kyung, rapero principal del grupo K-pop Block B, generó polémica al denunciar el 24 de noviembre que seis artistas estarían involucrados en la manipulación de las principales listas musicales asiáticas.

En su denuncia, realizada en Twitter, el también productor musical dijo que estos artistas recurrían a la compra masiva de sus propios álbumes para mejorar sus números de ventas, una táctica conocida como “Sajaegi”.

"¡Voy a decir lo que tengo que decir! […] por favor no al ‘sajaegi’”, escribió en su primer tweet, que fue borrado a los pocos minutos para luego publicar un segundo mensaje enumerando a los artistas que realizarían este tipo de tácticas.

Primer tweet de Park Kyung, de Block B, hablando de 'sajaegi'.

“Les gusta el 'sajaegi' a Vibe, Song Ha Yea, Lim Jae Hyun, Jeon Sang Keun, Jang Deok Cheol, Hwang In Wook”.

El orden de esta lista coincide con la clasificación en ventas de la tienda musical Melon, una de las más importantes de Asia.

Segundo tweet de Park Kyung, de Block B, mencionando a los artista que harían 'sajaegi'.

En consecuencia, uno de los primeros en responder fueron los miembros del grupo Vibe, a través de su agencia Manor Nine, quienes emitieron un comunicado indicando que habían estado a la espera de una disculpa formal del idol K-pop, hecho que no ocurrió y procederán a tomar acciones legales por “difamación irreversible y confusión psicológica", resaltando que iniciado el proceso no habrá lugar a ningún tipo de acuerdo o conciliación.

PUEDES VER: Siwon de Super Junior se disculpa por tweet considerado ofensivo

Por su parte, la agencia Plus Media Entertainment que representa a la cantante Song Ha Ye indicó que las acusaciones del integrante de Block B, provocaron que “Ella este sufriendo mentalmente por los rumores”.

Finalmente, Jeon Sang Keun, Hwang In Wook y Jang Deok Chul anunciaron a través de sus respectivas agencias que demandaran legalmente al rapero.