Goo Hara: celebridades se despiden de la fallecida cantante de Kpop

La repentina muerte de la cantante Kpop Goo Hara, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en su vivienda en Corea del Sur el 24 de noviembre KST, ha consternado al mundo.

Además de los miles de fans que han expresado su pesar en las redes sociales, muchas celebridades han compartido sus pensamientos y dolor por el trágico final de la ex integrante de KARA, quien era bastante apreciada por sus compañeros del mundo del entretenimiento.

Kahi, ex líder de After Shool, compartió en Instagram un mensaje de despedida en Instagram: “Otro sol se ha puesto hoy… suspiro… aunque necesitamos proteger a nuestros niños, también necesitamos proteger a nuestros ídolos… nunca olviden… que alguien siempre está rezando por ti… descanse en paz..”

Dowoo, ex integrante de A-JAX y ex compañero de Hara cuando estaba en la agencia DSP Media, publicó una imagen negra con la descripción “Cuando estaba promocionando [como idol] y tu eras nuestra sunbae en la agencia, fuiste nuestro orgullo y nuestra modelo a seguir. Gracias por todo. Descanse en paz”.

Por su parte, rapero Giriboy subió una imagen roja a con el mensaje "Una persona cálida que intentó ayudarme como sunbae a pesar de que éramos amigos, siempre intentaba ayudarme con esto o aquello por teléfono; hablamos por teléfono recientemente como si no ha pasado nada, así que todo esto es realmente impactante para mí ... Realmente quiero que sea feliz en serio ".

La actriz Han Ye Seul publicó un dibujo de una mujer con la leyenda “Me rompe el corazón. Descanse en paz”.

De igual manera, la actriz Park Min Young, quien trabajó junto a la idol Kpop en la película ‘City Hunter’, publicó en Instagram un collage de unas fotografías que se tomó junto a Hara con la descripción “Lamento no haber podido estar contigo en tu camino final… Siempre te recordaré como mi linda Hara. Cuídate en tu viaje”, el cual ya no encuentra visible. Además, la cantante inglesa Anner-Marie escribió en Twitter “RIP Goo Hara”.

El rapero DinDin subió una fotografía de la fallecida cantante con el siguiente mensaje: “Hara, cuando empecé a recibir más atención, tú te preocupaste por mí y me dijiste que te contactara si alguna vez tuviera algún problema. Fuiste tan hermosa y radiante, y lo siento por no se capaz de hacer algo por ti y por no poder ayudar. Realmente lo siento. Debí haberte ayudado al menos de alguna manera, y realmente lo siento. Estoy tan enojado, y odio el mundo tanto, pero realmente espero que seas feliz donde [estás ahora]. Lo siento. Gracias”.

Por su parte, Kim Heechul, integrante de Super Junior y amigo cercano de la fallecida cantante, optó por poner en privado sus redes sociales, lo que tiene preocupados a sus seguidores, ya que también sufrió la pérdida de su amiga Sulli hace sólo un mes.