Fans temen por la vida de IU tras la muerte de sus mejores amigas Goo Hara y Sulli

Una panorama sombrío viene viviendo el mercado de entretenimiento en Corea del Sur, KBIZ, tras la trágica partida en muy corto tiempo de Sulli y Goo Hara, esta última cuyo cuerpo fue encontrado aproximadamente a las 6:30 p.m. (hora KST), del 24 de noviembre del 2019.

Ahora, las miradas de los internautas y seguidores se han volteado preocupados hacía la cantante solista Lee Ji Eun, conocida como IU, quien era amiga íntima de ambas artistas.

La alarma sobre IU se agrava teniendo en cuenta que horas antes de hallarse el cuerpo de la exmiembro de KARA, Lee Ji Eun brindaba un concierto en Seúl como parte de su gira “IU Concert Love Poem 2019”.

Este resultó especialmente significativo, porque la cantante Kpop realizó una conmovedora declaratoria pensando en su amiga, Sulli, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 14 de octubre.

En el trascurso de las 4 horas que duró su presentación y después de cantar “Good Day”, IU habló sobre la partida de Sulli y cómo no pudo estar junto a ella.

“Hay un amiga que ya no puedo ver. Estaba preocupada pero no podía separarme del escenario. Prepare esto pensando en ella, y no quiero llorar. Ha pasado un mes”, declaraba la cantante con voz entrecortada.

“No quería que ella viera que estaba sufriendo, así que hice todo lo posible para ser fuerte. Me siento mejor porque creo que pude mostrarle una buena etapa“

Continuando con su declaratoria, IU revela cómo Sulli le mostraba su apoyo en su carrera musical asistiendo a sus shows.

“Si ella no podía venir a mis conciertos fuera de Seúl, siempre venía a mis conciertos en la ciudad y se quedaba hasta que terminaba la etapa de repetición […] Así que quiero que escuche esta canción” anunciaba (nombre real de la cantante), para dar paso al tema “Love Poem”, single principal de su quinto mini álbum.

IU cantó Love Poem y GoodDay en memoria de Sulli.

Al finalizar, IU cuenta cómo Sulli siempre estaba presta a darle una opinión sincera sobre las letras y sus interpretaciones.

“Cada vez que escribía una canción y le pedía comentarios, ella siempre preguntaba por qué las cosas eran de cierta manera. Escribía esta canción para dar fuerza a las personas que estaban pasando un mal momento. Siempre canto con todo mi corazón, pero esta vez, pondré aún más en eso", declaró la cantante de 26 años.

PUEDES VER: Goo Hara y el desgarrador mensaje tras enterarse de la muerte de Sulli

Mientras cantaba “Dear Name”, IU se interrumpió señalando que le resultaba difícil seguir cantando por lo que pidió ayuda al público para que canten junto a ella la parte del coro.

“A veces, el mundo allá afuera es difícil y devastador, ¡pero sé fuerte! Necesitamos vivir y amarnos más”, declaró agradeciendo a sus seguidores.

IU se quebró en el escenario recordando la muerte de Sulli.

A razón de todo ello, las redes sociales asiáticas dedicadas a IU vienen llenándose de mensajes de apoyo y cariño de seguidores preocupados por su salud mental, pidiéndole que sea fuerte y que si esta triste busque ayuda.