Las estrellas de Kpop que murieron en los últimos tres años por ciberacoso

No cesan las muertes. La industria del Kpop continúa siendo blanco de fallecimientos en torno a sus artistas más famosos. El último deceso de la cantante Goo Hara ha conmocionado este mundo que es un éxito en todo el mundo.

Desde el 2017, los fallecimientos han remecido a todo Corea del Sur. Esta prematura muerte se une a la lista de decesos en los últimos tres años. Conoce qué artistas sufrieron el terrible ciberacoso que acabó en una decisión fatal para ellos.

Kim Jong-hyun, líder de la banda SHINee

Corría el año 2017. Miles de fanáticas lloraron la muerte del líder de una de las bandas más famosas mundialmente, SHINee. El surcoreano Kim Jong-hyun dejo una nota de suicidio.

“Estoy roto por dentro. La depresión que lentamente me ha ido carcomiendo ya me ha devorado, y no he podido superarla. Es increíble lo mucho que duele. Nadie está más atormentado ni debilitado que yo”, expresó en la carta.

Kim Jonghyun

Con solo 27 años, el joven decidió suicidarse por medio de la inhalación de gases tóxicos. Kim Jong-hyun era muy reconocido por ser uno de los cantantes más importantes del Kpop . A su muerte asistieron miles de amigos como la cantante Sulli y sus admiradoras que llevaron flores en señal de respeto.

El popular cantante surcoreano Kim Jonghyun

“Volverme famoso probablemente no era mi destino. Me dicen que por eso lo estoy pasando mal...¿Por qué lo elegí?”, finalizó en una de sus cartas a su amigo Jang.

Sulli, la mejor amiga de Goo Hara

La muerte de Sulli sorprendió a todo el mundo. Luego de dos años del fallecimiento de su inseparable amigo, Kim Jong-hyun, Sulli optó por el suicidio por el ciberacoso que sufría en las redes sociales.

Sulli: cantante fallecida por ciberacoso

La cantante de 25 años expresaba en una de sus últimas transmisiones en vivo en Instagram que ella “no era una mala persona”. Sin embargo, los ataques negativos continuaron hasta hacerla tomar la fatal decisión.

Su mejor amiga Goo Hara compartió en Instagram un desgarrador mensaje tras la muerte de Sulli. Ella expresaba lo siguiente: “En ese mundo espero que pueda hacer lo que ella quiera”

Sulli y Goo Hara

Goo Hara, cantante de Kpop

La última noticia de muerte fue sobre la estrella del Kpop, Goo Hara. Este domingo 24 de noviembre, Hara fue hallada sin vida en su casa en Seúl. En una anterior oportunidad, la solista intentó suicidarse, pero fue salvada a tiempo por el cuerpo de Bomberos.

Goo Hara

Según algunas fuentes, su muerte parece estar relacionada a los constantes mensajes negativos hacia ella. Goo Hara debutó en el mundo artístico como miembro del grupo femenino Kara y luego participó en series reconocidas.

Seo Min-woo, líder de la banda 100%

El año pasado, el fallecimiento de Seo Min-woo, líder de la banda 100% a causa de un infarto, conmocionó a los fanáticos; sin embargo, existen teorías poco probables que esto sería un suicidio encubierto para ocultar la desgracia dentro de Corea.