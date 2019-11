Tras enterarse de la muerte de Goo Hara, Jisoo de BLACKPINK abandona concierto

Minutos antes de enterarse de la trágica muerte de Goo Hara, ocurrida la noche del 24 de noviembre (hora KST), varias artistas de SM Entertainment mostraban su apoyo a las integrantes del grupo K-pop Red Velvet, asistiendo a su concierto“La Rouge”, realizado en Seúl, Corea del Sur.

Entre las artistas presentes estaban Taeyeon de SNSD, la cantante solista Sunmi (ex miembro de Wonder Girls) y Jisoo de BLACKPINK, además de Nayeon y Momo de la agrupación TWICE, y Hyojung de Oh My Girl.

Sin embargo, tras recibir la noticia de la muerte de Goo Hara, Jisoo de BLACKPINK, acompañada de Taeyeon y Sunmi, se levantaron rápidamente y abandonaron el concierto, llamando la atención de los asistentes cercanos a ellas, quienes las habían reconocido.

Las imágenes de las estrellas K-pop saliendo del recinto se ha viralizado rápidamente en Twitter, y muchos usuarios asumieron que se debía a la frágil salud de Taeyon, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo para la cantante.

“Solo espero que Taeyeon esté bien y que descanse un poco. No difundamos nada ni asumamos nada todavía”, escribió un seguidor preocupado. Ahora tras conocerse la muerte de la exintegrante del grupo KARA, algunos fans expresaron su preocupación por una posible paralización de actividades de sus estrellas favoritas.

Han Seung Yeon entró en pánico por Goo Hara

Tras conocerse la trágica muerte de Goo Hara, una de sus excompañeras en KARA, Han Seung Yeon, se mostró incrédula negándose a creer que esto fuera posible, según reportó una fuente cercana presente en el momento en que la estrella Kpop recibió la noticia.

Han Seung Yeon se mostró desconsolada e insistió en ir a la casa de la desaparecida cantante para comprobar que no era una noticia falsa.

Han Seung Yeon, ex miembro de KARA entró en pánico e inmediatamente corrió a la casa de Goo Hara porque no podía creer que fuera verdad.

‘YeonYeon’ (uno de sus apelativos cariñosos) expresó entre lagrimas que se había reunido apenas unos días antes con Goo Hara, quien le expresó que había después de terminar con sus actividades en Japón regresó de inmediato hacia Corea del Sur para poder estar con ella y las otras integrantes de KARA.