Falleció la cantante surcoreana Goo Hara

La cantante y actriz Goo Hara, más conocida como Hara, falleció este domingo 24 de noviembre en su casa en el barrio Cheongdam de Seúl, según informó la policía de Gangnam.

A mediados de octubre, la joven compartió inéditas fotos de la fuerte amistad que mantuvo con Sulli, quien aparentemente se suicidó tras sufrir bullying cibernético.

Goo Hara fue hallada sin vida en su casa.

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte. Sin embargo, cabe mencionar que, en mayo pasado de este año, Goo Hara se quiso quitar la vida. Según informaron, la arista de Kpop fue rescatada, en aquella ocasión, por su representante, quien la auxilió cuando ella se encontraba inconsciente en su habitación llena de humo.

Goo Hara sufrió por la muerte de su amiga Sulli.

Asimismo, el año pasado la amiga de Sulli emprendió una batalla legal contra su exnovio, Choi Jong-bum por hacer pública una fotografía íntima de ella sin su consentimiento. Hara también reportó que durante su noviazgo sufrió de violencia.

Goo Hara debutó en el mundo artístico como miembro del grupo coreano Kara en 2008 y luego participó en series como Cazador de la Ciudad. En 2015 debutó como solista con la liberación de su EP Alohara.

No se descarta un suicidio.

Seguidores lamentan la partida de Go Hara

Tras darse a conocer la lamente noticia, seguidores de la cantante de kpop Go Hara lamentaron lo sucedido. Además, no descartaron que la joven se haya quitado la vida.

Seguidores lamentan la muerte de Goo Hara

“Una excelente chica, lástima que haya tomado esta decisión. La salud mental no es un chiste, es algo súper serio y la industria no le está haciendo caso”, “Pobre chica, otra víctima de la industria, no sé si me equivoco, pero creo que es la misma chica que hace unos meses salió en una noticia porque se salvó de un intento de suicidio, la recuerdo porque tiene un nombre parecido a una actriz”, “Primero Sulli y ahora Go Hara”, fueron los comentarios que se leen en redes.