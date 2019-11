BTS, Girls’ Generation y PSY definieron la década del 2010 según Billboard

Los grupos BTS y Girls’ Generation (SNSD por su nombre internacional) y el cantante PSY fueron reconocidos por Billboard como artistas que, gracias a su música, resultan indispensables para comprender lo que significa la década del 2010.

El 21 de noviembre la revista estadounidense Billboard presentó la lista de las “100 canciones que definieron la década”. El listado recoge los temas que “moldearon y reflejaron la música y la cultura de la década de 2010”.

Lista de "las 100 canciones que definieron la década del 2010" de Billboard.

Según informó Billboard, los títulos escogidos no necesariamente son los mejores o los más populares, “pero para bien o para mal, es casi imposible para nosotros imaginar la década sin ninguno de ellos”.

Las 100 canciones fueron presentadas en orden alfabético y con una justificación del porqué se les hizo esa importante mención. Entre estas figuraban temas como “Born This Way” de Lady Gaga, “Havana" de Camila Cabello y “Baby" de Justin Bieber.

El Kpop, género que cada vez cobra más fuerza en el ámbito mundial de la música, se hizo presente con ”I Need U” de BTS, “I Got A Boy” de Girls’ Generation y “Gangnam Style” de PSY.

Sobre “I Need U” de BTS, lanzada el 29 de abril del 2015 como parte de su E.P. “The Most Beautiful Moment in Life, Part 1”, el periodista Tamar Herman señaló que “sentó las bases para lo que vendría, temática, creativa y musicalmente, y sirvió como plataforma de lanzamiento para el surgimiento de BTS a fines de la década como precursores de una escena musical más globalizada”.

Con respecto a “I Got A Boy” de SNSD, resaltó su creatividad señalando que es un ejemplo claro de lo que el ingenio “podría hacer sin verse obstaculizado no solo por limitaciones de género, pero también por percepciones de la identidad artística de un acto individual”. Esta canción fue liberada el 1 de enero del 2013 como parte del cuarto álbum de estudio de la agrupación, el cual lleva el mismo nombre.

Por último, la especialista en música Caitlin Kelley destacó el impacto mundial que tuvo “Gangnam Style” de PSY (publicada el 15 de julio del 2012), señalando que, con esa canción "de repente, la música en idioma coreano no solo estaba en el radar del público en general, sino que lanzó una toma de control total”.

