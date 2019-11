Kim Woo Bin hizo su primera aparición pública vez tras batallar contra el cáncer

Un emotivo recibimiento obtuvo Kim Woo Bin al aparecer como presentador en la ceremonia de los 40° Blue Dragon Film Awards, realizados el 21 de noviembre a las 8:55 pm (hora KST), en el Paradise City, Incheon.

Se trata de la primera aparición que hace el protagonista del dorama “The Heirs” en un evento mediático luego de anunciar su retiro dos años atrás, para poder concentrarse en el tratamiento del cáncer nasofaríngeo que se le diagnosticó en mayo del 2017.

Kim Woo Bin apareció con una apariencia delgada pero fresca.

La emoción al ver a Kim Woo Bin saludable emocionó a varios artistas presentes en la gala, además de la audiencia que siguió la transmisión.

"No sé qué decir cuando aparezco después de mucho tiempo. Quiero agradecer de antemano por cualquier otra palabra. En los últimos años, mi salud no es buena. Gracias a todos los que me animaron por ayudarme. Quiero volver rápido y saludable para saludar a todos", dijo con voz emocionada Kim Woo Bin al subir al escenario.

La última parte de su discurso estaría relacionada a los rumores de una próxima participación en la nueva película del director Choi Dong Hoon, creador de éxitos de taquilla como “The Thieves” y “Assassination”.

Como se recuerda, cuando Kim Woo Bin se encontraba en medio de las grabaciones del thriller policial “Wiretap”, junto a Lee Jung Jae, Yum Jung Ah y Kim Eui Sung.

El actor de "The Heirs" apareció elegantemente en la 40a ceremonia de los Blue Dragon Awards.

Ahora con su salud restablecida tras someterse a 35 tratamientos de radiación durante 7 meses, el representante del actor adelantó que este ya recibió el nuevo guion del aclamado director.

“Recibió el guion de una nueva película del director Choi Dong Hoon y actualmente está en conversaciones”.